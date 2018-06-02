Деми Роуз продемонстрировала пышные прелести в сексуальном купальнике: фото
23-летняя модель Деми Роуз поделилась в соцсети очередными пикантными кадрами, на которых смело демонстрирует свои аппетитные формы. Сейчас девушка отдыхает в Испании на одном из элитных курортов.
Для пикантных кадров в Instagram "младшая Ким Кардашян" примерила соблазнительный сплошной купальник с леопардовым принтом, который удачно подчеркивал ее фигуру и пышную грудь.
Читайте также: Модель Деми Роуз показала пышную грудь и ягодицы на мексиканском пляже: фото
На кадрах Роуз лежит в роскошном шале на белых простынях, принимая солнечные ванны. Эффект мокрых волос, легкий макияж, красный маникюр и соблазнительная поза дополнили ее сексуальный образ.
Сексуальная Деми Роуз в Испании
Смуглая девушка также опубликовала очаровательное селфи, прикрыв голову повязкой с таким же леопардовым принтом, а на другом кадре поверх купальника надела черную прозрачную накидку, каблуки и очки, в очередной раз похваставшись своими ягодицами.
Сексуальная Деми Роуз в Испании
Читайте также: Модель Деми Роуз похвасталась соблазнительной фигурой: фото
Сексуальная Деми Роуз в Испании
Выбор редакции
-
Главные новости 2 июня: подразделение российской армии на Донбассе и 20-й день голодовки Сенцовасегодня, 22:08
-
На ВНО по английскому жалуются ученики со всей Украины: в УЦОКО разъяснили ситуациюсегодня, 20:45
-
Олег – отец, как и вы, – Сеитаблаев просит Трампа помочь освободить Сенцовасегодня, 19:52