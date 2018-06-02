Деми Роуз продемонстрировала пышные прелести в сексуальном купальнике: фото

23-летняя модель Деми Роуз поделилась в соцсети очередными пикантными кадрами, на которых смело демонстрирует свои аппетитные формы. Сейчас девушка отдыхает в Испании на одном из элитных курортов.

Для пикантных кадров в Instagram "младшая Ким Кардашян" примерила соблазнительный сплошной купальник с леопардовым принтом, который удачно подчеркивал ее фигуру и пышную грудь.

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На кадрах Роуз лежит в роскошном шале на белых простынях, принимая солнечные ванны. Эффект мокрых волос, легкий макияж, красный маникюр и соблазнительная поза дополнили ее сексуальный образ.



Сексуальная Деми Роуз в Испании

Смуглая девушка также опубликовала очаровательное селфи, прикрыв голову повязкой с таким же леопардовым принтом, а на другом кадре поверх купальника надела черную прозрачную накидку, каблуки и очки, в очередной раз похваставшись своими ягодицами.



Сексуальная Деми Роуз в Испании

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Сексуальная Деми Роуз в Испании