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Деми Роуз снялась без белья в прозрачном комбинезоне: фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Фото с Іnstagram

Британская модель Деми Роуз никогда не стеснялась демонстрировать публике свою завидную фигуру.

Так, недавно 23-летняя Деми, которую еще называют "британской Ким Кардашян", снялась в фотосессии для производителя одежды "I SAW IT FIRST".

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Девушка позировала в черном прозрачном комбинезоне, который украшен вышитыми розами. При этом на Роуз не было белья, а интимные места модели прикрывали вышитые цветы.

Деми Роуз показала сексуальные формы в прозрачном комбинезоне

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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