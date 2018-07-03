Деми Роуз снялась без белья в прозрачном комбинезоне: фото
Британская модель Деми Роуз никогда не стеснялась демонстрировать публике свою завидную фигуру.
Так, недавно 23-летняя Деми, которую еще называют "британской Ким Кардашян", снялась в фотосессии для производителя одежды "I SAW IT FIRST".
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Девушка позировала в черном прозрачном комбинезоне, который украшен вышитыми розами. При этом на Роуз не было белья, а интимные места модели прикрывали вышитые цветы.
Деми Роуз показала сексуальные формы в прозрачном комбинезоне
Источник: 24 Канал
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