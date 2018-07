Деми Роуз снялась без белья в прозрачном комбинезоне: фото

Британская модель Деми Роуз никогда не стеснялась демонстрировать публике свою завидную фигуру.

Так, недавно 23-летняя Деми, которую еще называют "британской Ким Кардашян", снялась в фотосессии для производителя одежды "I SAW IT FIRST".

Читайте также: Модель Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст: фото

Девушка позировала в черном прозрачном комбинезоне, который украшен вышитыми розами. При этом на Роуз не было белья, а интимные места модели прикрывали вышитые цветы.

Деми Роуз показала сексуальные формы в прозрачном комбинезоне