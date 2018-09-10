Деми Роуз засветила пышную грудь в купальнике: соблазнительное фото
23-летняя звезда социальных сетей, модель Деми Роуз покорила поклонников своими соблазнительными формами, которые часто демонстрирует на снимках.
Деми Роуз опубликовала новое соблазнительное фото на своей странице в Instagram.
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Девушка отдыхает на испанском острове Форментера, откуда и позирует фотографам в новых образах.
На последнем снимке модель в очередной раз демонстрирует пышный бюст в черном купальнике. Также на Деми Роуз одеты короткие джинсовые шорты.
Деми Роуз / Instagram
Накануне Деми Роуз распространила яркий снимок в оранжевом купальнике собственного бренда "I SAW IT FIRST".
Кто такая Деми Роуз?Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.