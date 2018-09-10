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Деми Роуз засветила пышную грудь в купальнике: соблазнительное фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / GettyImages

23-летняя звезда социальных сетей, модель Деми Роуз покорила поклонников своими соблазнительными формами, которые часто демонстрирует на снимках.

Деми Роуз опубликовала новое соблазнительное фото на своей странице в Instagram.

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Девушка отдыхает на испанском острове Форментера, откуда и позирует фотографам в новых образах.

На последнем снимке модель в очередной раз демонстрирует пышный бюст в черном купальнике. Также на Деми Роуз одеты короткие джинсовые шорты.

демі роуз
Деми Роуз / Instagram

Накануне Деми Роуз распространила яркий снимок в оранжевом купальнике собственного бренда "I SAW IT FIRST".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Кто такая Деми Роуз?Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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