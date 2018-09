Деми Роуз засветила пышную грудь в купальнике: соблазнительное фото

23-летняя звезда социальных сетей, модель Деми Роуз покорила поклонников своими соблазнительными формами, которые часто демонстрирует на снимках.

Деми Роуз опубликовала новое соблазнительное фото на своей странице в Instagram.

Читайте также: Эшли Грэм показала забавное закулисье сексуальной съемки: видео

Девушка отдыхает на испанском острове Форментера, откуда и позирует фотографам в новых образах.

На последнем снимке модель в очередной раз демонстрирует пышный бюст в черном купальнике. Также на Деми Роуз одеты короткие джинсовые шорты.



Деми Роуз / Instagram

Накануне Деми Роуз распространила яркий снимок в оранжевом купальнике собственного бренда "I SAW IT FIRST".

Кто такая Деми Роуз?Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.