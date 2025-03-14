А также добавила, что Демьяну постоянно угрожали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что сказала сестра Демьяна Ганула об убийстве активиста

По мнению сестры Демьяна, его убили из-за того, что он был патриотом.

Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину,

– убеждена Лилия.

Стоит добавить, что еще летом 2024 года Ганул рассказывал, что получал угрозы и просил обеспечить ему защиту. Тогда в сеть слили личную информацию о его семье, а самого активиста московский суд заочно арестовал по нескольким статьям.

Кроме этого, на различных информационных российских ресурсах появились объявления, что за нападение на Демьяна дадут вознаграждение от 5 до 10 тысяч долларов.

Мужчина был волонтером, блогером, зоо- и экозащитником, основателем и руководителем ОО "Уличный фронт", а также участником Революции достоинства и экс-руководителем силового блока Правого сектора в Одессе.

Отметим, что информация о том, что Демьяна Ганула застрелили в Приморском районе Одессы появилась около 10:30. После совершенного стрелок скрылся с места преступления.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, совершенное по заказу. Глава МВД Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что берет расследование убийства активиста под личный контроль.

Он также сообщил, что центральный аппарат Национальной полиции Украины сформировал следственно-оперативную группу, которая состоит из лучших работников. Они уже отправились в Одессу.