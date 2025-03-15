Для поддержки семьи погибшего активиста организован сбор средств. 24 Канал рассказывает, как поддержать близких Ганула.

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Как можно поддержать семью Ганула

Накануне в Одессе произошло резонансное убийство Демьяна Ганула. Без мужа и отца остались его жена Жанна Вознюк и дочь Сара, которой всего несколько месяцев.

Для помощи семье Демьяна организован благотворительный сбор средств.

Ссылка на банк.



Номер карты для переводов: 4441 1111 2219 7670.

Заметим, что силами неравнодушных украинцев уже удалось собрать более миллиона гривен.

Что известно о подозреваемом в убийстве Ганула

СБУ в сотрудничестве с Нацполицией провела спецоперацию, в ходе которой был задержан подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула.

По данным СБУ, нападающим оказался 46-летний дезертир. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, во время которых рассматриваются различные версии мотивов преступления, включая заказное убийство и возможный "российский след".