Полиция пока не заявляла о задержании убийцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные одесские телеграмм-каналы.

Смотрите также Биография Демьяна Ганула: что известно об активисте, которого застрелили в Одессе

В Одессе, вероятно, преследуют авто убийцы Ганула

Полиция не предоставляла официальных заявлений о задержании убийцы активиста Демьяна Ганула, его поиски продолжаются. Однако в местных одесских телеграмм-каналах появилось видео, где полиция, вероятно, преследует авто убийцы.

Вероятное преследование убийцы Демьяна Ганула в Одессе: смотрите видео

Отметим, по данным ТСН, убийца скрылся с места преступления на авто такси.

Кадры с места убийства Демьяна Ганула: смотрите видео полиции

Напомним, посреди дня 14 марта в Приморском районе Одессы застрелили 31-летнего активиста Демьяна Ганула.

Событие произошло на полтора квартала от управления СБУ, убийца скрылся с места преступления и до сих пор, по состоянию на 14:30, находится в розыске.