Убийство Ганула: появилось видео вероятной погони за убийцей и кадры с места происшествия
- Активиста Демьяна Ганула застрелили 14 марта в Приморском районе Одессы, убийца скрылся с места преступления на авто такси.
- Полиция еще не задержала убийцу, но в местных телеграмм-каналах появилось видео вероятной погони за его автомобилем.
Сейчас стрелка, убившего активиста Демьяна Ганула, еще не задержали. Впрочем, одесские СМИ показали видео, на котором, возможно, происходит погоня за автомобилем подозреваемого.
Полиция пока не заявляла о задержании убийцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные одесские телеграмм-каналы.
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В Одессе, вероятно, преследуют авто убийцы Ганула
Полиция не предоставляла официальных заявлений о задержании убийцы активиста Демьяна Ганула, его поиски продолжаются. Однако в местных одесских телеграмм-каналах появилось видео, где полиция, вероятно, преследует авто убийцы.
Вероятное преследование убийцы Демьяна Ганула в Одессе: смотрите видео
Отметим, по данным ТСН, убийца скрылся с места преступления на авто такси.
Кадры с места убийства Демьяна Ганула: смотрите видео полиции
Напомним, посреди дня 14 марта в Приморском районе Одессы застрелили 31-летнего активиста Демьяна Ганула.
Событие произошло на полтора квартала от управления СБУ, убийца скрылся с места преступления и до сих пор, по состоянию на 14:30, находится в розыске.