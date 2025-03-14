Сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Новости.LIVE" Александра Подолюка.

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Убийца дважды выстрелил в Ганула

Ганул был убит в 10:20 в центре Одессе. По словам корреспондента, нападающий выстрелил дважды по активисту: первый был прямо в голову, другим активиста "добили".

Сейчас на месте убийства работают много правоохранителей, в то же время тело Ганула уже забрали. В Одессе объявлен план "перехват", сейчас поиски убийцы продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался полиции, не подтвердилась.

На месте убийства находятся родственники погибшего активиста, по словам корреспондента, они в тяжелом моральном состоянии.

Напомним, что в сети распространили видео момента убийства Ганула. На кадрах видно, как раненый активист лежит на земле, а нападающий подходит к нему и осуществляет выстрел в голову.