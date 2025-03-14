Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление глава Национальной полиции Ивана Выговского, которого цитирует Укринформ.

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Что в полиции говорят об убийстве активиста в Одессе

Мужчину, который убил активиста Демьяна Ганула в Одессе, уже задержала полиция. Следствие продолжается, но полиция уже имеет первые подозрения относительно мотивов преступления. По мнению правоохранителей, задержанный мог действовать по заказу.

Демьян Ганул имел такую гражданскую позицию, что не исключаем, что преступление совершено по заказу российских спецслужб. Все мотивы будут установлены впоследствии,

– отметил Иван Выговский.

Подозреваемый в убийстве 31-летнего активиста – это военный, который совершил дизертирство. Сначала он скрылся с места преступления, но через несколько часов его задержали.

Правоохранители квалифицировали произошедшее в центре Одессы как умышленное убийство, совершенное по заказу. Глава МВД Игорь Клименко взял расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль.

Почему россияне могли убить Демьяна Ганула

Летом 2024 года в Москве Демьяна Ганула заочно арестовали по нескольким статьям за его позицию. Тогда же в сеть слили личную информацию об активисте и его родных. Россияне уже в прошлом году угрожали активисту и призывали людей напасть на него за вознаграждение.

Демьян Ганул знал об этом, обращался в СБУ и просил государство предоставить ему охрану.

Отметим, что деятельность активиста Ганула была направлена против пророссийских сил. Он неоднократно подвергался нападениям, его автомобиль поджигали, против него применяли оружие. Последнее нападение в Одессе, вероятно, тоже было связано с его антироссийскими взглядами.