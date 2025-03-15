Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Нацполиции.

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Полиция об убийстве Ганула

По словам Выговского, полицейские совместно с СБУ установили личность подозреваемого. Чтобы задержать вооруженного нападающего, ввели специальную полицейскую операцию. Это сделали, чтобы перекрыть возможные пути отхода подозреваемого из города.

Задержанный является военнослужащим 1978 года рождения. С февраля 2025 года он был в розыске за самовольное оставление воинской части. Во время обыска у него изъяли пистолет (вероятное орудие преступления) и гранаты.

Также в полиции прокомментировали информацию о том, что Демьян Ганул просил защитить его, потому что получал угрозы.

"Обращение погибшего о предоставлении личной охраны было, но оно касалось другого случая, который был задокументирован в октябре прошлого года. По этому факту организатор заказного убийства был задержан. После этого обращений о предоставлении личной охраны от Демьяна Ганула не поступало", – объяснили правоохранители.

Сейчас полиция проверяет все мотивы и версии совершения преступления. Российский след не исключают.