Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Жанны Вознюк в ее инстаграм-аккаунте.

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Что написала жена Ганула о своем возлюбленном

После длительного молчания Жанна Вознюк написала в сети, что выбрала лучшего мужчину в мире, а он выбрал ее.

Если бы я могла, я бы сделала все, только бы он жил. Долгие (короткие?) 6 лет мы вместе, а мне кажется, что всю жизнь. Не думаю, что можно любить больше, чем я Демьяна. Мне всегда было его мало. Я всегда любила больше,

– рассказала жена активиста.

После рождения дочери Сары женщина призналась, что говорила мужу: "Я бы привязала тебя к себе, чтобы не выходил из дома, а постоянно был рядом и обнимал меня". А Демьян Ганул отвечал: "А кто деньги будет приносить", после чего раздавался смех.

"Мы смеялись. Мы много смеялись вместе. Даже в самые тяжелые времена. Но самые тяжелые времена сейчас. Не хочу писать о справедливости или что-то такое. Хочу просто сохранить светлую память о мужчине моей мечты", – написала она.

Жена Демьяна Ганула щемяще попрощалась с мужем / Фото из инстаграма Жанны Вознюк

Жанна Вознюк сказала, что больше всего разбивает ее сердце, что дочь Сара не будет помнить папу.

Мы мечтали о том, какая она вырастет, фантазировали на кого будет похожа. Нам так хорошо было вдвоем. А потом нам было так хорошо втроем,

– высказалась жена убитого активиста.

Она также призналась, что в день убийства утром не успела попрощаться с мужем. Тогда в коридоре Демьян сказал ей: "Я уехал, хорошего дня", на что женщина, ничего не подозревая, крикнула: "Взаимно".

"Любимый, если ты смотришь на нас, знай, что я мысленно еще добавила, что люблю тебя. Люблю и буду любить, потому что знаю что это взаимно", – написала Жанна Вознюк.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Демьяна Ганула в связи с тяжелой утратой и скорбью.