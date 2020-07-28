В Одесской области днем 28 июля посреди трассы неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Полиция объявила план перехват.

Соответствующее видео активист опубликовал на своей фейсбук-странице. Он отмечает: чудом удалось уцелеть.

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Как произошла стрельба

Активист возвращался из города Южного в Одессу на авто. По его словам, в это время в их сторону начали стрелять из двух автомобилей: Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

Также эти машины, как утверждает Ганул, пытались "вытолкнуть" с трассы авто, в котором он ехал.

Чудом у меня не попали, хоть обстреливали с обеих сторон. Мы начали отстреливаться, вот такая ситуация,

– прокомментировал инцидент активист.

Как отметил Демьян Ганул, авто обстреляли из травматического оружия, если судить по характеру повреждений.

Неизвестные обстреляли авто Демьяна Ганула – смотрите видео

Это уже не первый инцидент, о котором сообщает Демьян Ганул. Так, в апреле 2020 года неизвестные сожгли автомобиль Меrcedes, который принадлежал его жене.

Полиция объявила план "Перехват"

В полиции сообщают: стрельба произошла возле села Визирка, в ней никто не пострадал. Для задержания правонарушителей ввели специальную полицейскую операцию "Перехват".



Полицейские начали спецоперацию по задержанию нападавших

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

Оперативное видео от полиции о перестрелке