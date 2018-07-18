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Демократы настаивают на допросе переводчика, который был с Трампом на встрече с Путиным

197 Читати новину українською
Встреча Путина с Трампом
Встреча Путина с Трампом / 112 Украина

Сенатор от Демократической партии Джани Шахин выступила с инициативой вызвать на слушания в Конгрессе официального переводчика со стороны США, который присутствовал на встрече тет-а-тет президентов Трампа и Путина в финской столице.

Об этом она написала в Twitter.

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"Я призываю провести слушания с переводчиком, который присутствовал со стороны США во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь определить, чем президент США поделился или что пообещал Путину от имени нашей страны", – написала Шахин.

Ее инициативу поддержали однопартийцы в американском Конгрессе. В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил "немедленно" провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, которые присутствовали на встрече президентов США и России.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин".

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Теги: Новости политики Новости США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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