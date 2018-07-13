Демократы в Конгрессе США требуют у Трампа отменить встречу с Путиным: озвучено причину

После того, как Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, демократы в Конгрессе США призвали Трампа отменить запланированный саммит с Путиным.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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"Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным, пока Россия не примет убедительных и прозрачных шагов, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в предстоящие выборы. Радостное рукопожатие с Владимиром Путиным сразу после этих обвинений будет оскорблением для нашей демократии", – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

В свою очередь конгрессвумен Нэнси Пелоси, возглавляющая демократов в Палате представителей, заявила, что в нынешних условиях отношения с россиянами должны быть жестче.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.