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      Демократы заподозрили вице-президента США Майка Пенса в причастности к давлению на Украину

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      Майк Пенс и Дональд Трамп
      Майк Пенс и Дональд Трамп / AP

      Демократы Палаты представителей Конгресса США требуют у вице-президента США Майка Пенса предоставить до 15 октября документы по Украине в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа.

      В совместном письме глав комитетов по иностранным делам, разведки и правительственной реформе опубликованном в четверг, сообщается, что конгрессмены спрашивают записи июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает AP.

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      Кроме того законодатели интересуются деталями встречи вице-президента с Зеленским 1 сентября в Варшаве, на которой, по утверждению глав комитетов, рассматривался вопрос о выделении Киеву военной помощи.

      В рамках проведенного Палатой представителей расследования дела об импичменте мы требуем от вас предоставить документы до 15 октября. Сообщение поймают различные вопросы о том, какую роль вы могли играть в давлении президента США на президента Украины. Согласно данным, представитель вашего аппарата мог непосредственно участвовать в телефонном разговоре 25 июля,
      – говорится в запросе представителей Конгресса.

      Ранее газета The Washington Post сообщала, что один из ключевых советников Пенса присутствовал во время скандальной телефонного разговора.

      Это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму беседы в течение нескольких часов после ее завершения. При этом лица, близкие к Пенсу, настаивают, что он не имел понятия о попытках Трампа оказывать давление на Зеленского.

      Что известно о скандале с Трампом и Зеленским?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.
      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости США
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