Демократы заподозрили вице-президента США Майка Пенса в причастности к давлению на Украину

Демократы Палаты представителей Конгресса США требуют у вице-президента США Майка Пенса предоставить до 15 октября документы по Украине в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа.

В совместном письме глав комитетов по иностранным делам, разведки и правительственной реформе опубликованном в четверг, сообщается, что конгрессмены спрашивают записи июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает AP.

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Кроме того законодатели интересуются деталями встречи вице-президента с Зеленским 1 сентября в Варшаве, на которой, по утверждению глав комитетов, рассматривался вопрос о выделении Киеву военной помощи.

В рамках проведенного Палатой представителей расследования дела об импичменте мы требуем от вас предоставить документы до 15 октября. Сообщение поймают различные вопросы о том, какую роль вы могли играть в давлении президента США на президента Украины. Согласно данным, представитель вашего аппарата мог непосредственно участвовать в телефонном разговоре 25 июля,

– говорится в запросе представителей Конгресса.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что один из ключевых советников Пенса присутствовал во время скандальной телефонного разговора.

Это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму беседы в течение нескольких часов после ее завершения. При этом лица, близкие к Пенсу, настаивают, что он не имел понятия о попытках Трампа оказывать давление на Зеленского.

Что известно о скандале с Трампом и Зеленским?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.