Демонстрация Femen в Испании: активистки ворвались на акцию памяти диктатора Франко (18+)
В воскресенье, 18 ноября, трое обнаженных активисток движения Femen ворвались на мероприятие в Мадриде, посвященное годовщине смерти бывшего испанского диктатора Франсиско Франко.
Об этом сообщает испанское издание El Mundo.
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Испанцы, которым импонируют действия и политика Франсиско Франко, ежегодно собираются в конце ноября, чтобы торжественно почтить диктатора в годовщину его смерти.
"Легальный фашизм, позор для нации", – такой лозунг пытались донести до общественности участницы демонстрации, написав его у себя на груди.
Полиция вывела представительниц Femen с места происшествия, не допустив столкновения между активистками и толпой.
Активистка Femen на акции в Мадриде / фото из социальных сетей
Активистки Femen на акции в Мадриде / фото из социальных сетей
Видео задержания активисток из социальных сетей (18+)
Что такое Femen?
Украинское и международное общественное движение (незарегистрированная общественная организация), действующее в Украине и Европе. Организация известна своими скандальными, эпатажными, вандалистскими акциями протеста против дискриминации женщин, коррупции и т. д., во время которых активистки движения обнажают грудь.