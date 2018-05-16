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Демонстрация власти и слабых сторон режима Путина: западные СМИ об открытии Крымского моста

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Открытие Крымского моста: что удалось достичь Путину?
Открытие Крымского моста: что удалось достичь Путину? / Газета.ру

15 мая раньше назначенного срока в эксплуатацию был введен скандальный Крымский мост, соединяющий Керчь с российским материком. На его открытие приехал сам глава Кремля Владимир Путин. Мост, стоимостью в 4 миллиарда долларов, начали строить еще в 2015 году.

Президент РФ счел эту инженерную авантюру своим приоритетным национальным проектом и надеялся, что транспортное сооружение станет "политической победой" Москвы после незаконной оккупации Крыма Россией, которая привела к международной изоляции государства и введению против него санкций. Запад осудил как оккупацию полуострова, так и строительство моста, однако Путин, несмотря на огромные имиджевые и материальные потери для РФ, от замысла не отказался.

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Зарубежные СМИ проанализировали, какое значение на самом деле имеет Крымский мост для Кремля, насколько оправданным оказалось намерение и какие слабые места режима Путина он разоблачает.

Театральное действо

Так, 15 мая глава Кремля официально открыл Крымский мост, проехавшись по нему в кабине КамАЗа.

Путін перший проїхався Кримським мостом у кабіні помаранчевої вантажівки КамАЗ

Путин первый прокатился Крымским мостом в кабине оранжевого грузовика КамАЗ

Но, по мнению The New York Times, открытие имело "скорее театральный, чем реальный характер", потому что главные магистрали, ведущие к мосту, продолжают строиться.

Строительство проекта стоимостью более 7,5 млрд долларов, который содержит железнодорожную часть, которая должна открыться в следующем году, продлится до 2023 года,
– говорится в статье.

Отметим, что по состоянию на 16 мая, мост открыт только для легкового и общественного транспорта. Движение грузовиков запустят только с осени, а поезда – в декабре 2019 года.

Издание напоминает, что когда президент РФ впервые предложил этот проект в марте 2014 года, ни одна российская компания не хотела за него браться. Сложности с инженерной точки зрения были серьезными, и какая-либо связь с Крымом означала риск международных санкций, отмечает автор. В конце концов, за возведение моста взялся давний друг и партнер Путина Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями США с того же 2014 года.

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Горькая пилюля для Ротенберга?

Таким образом, строительство начала компания Ротенберга "Стройгазмонтаж", пишет Sueddeutsche Zeitung. "Других заинтересованных лиц не было – заказ пошел к Ротенбергу без конкурса", – отмечает автор материала Юлиан Ханс.

Однако, похоже, соратник Путина сводил его недобросовестно и с многочисленными нарушениями. Украинский, а также российские эксперты указывают на большие недостатки в конструкции, с которыми Кремль смирился, чтобы быстро закончить строительство. Например, некоторые части опорных колонн моста уже дали трещину, поясняет журналист Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнсен.

К тому же, компании, участвовавшие в строительстве, очевидно, сомневаются, сможет ли конструкция одновременно выдержать вес поездов, грузовиков и автомобилей. Это привело к тому, что в Крыму только одна неизвестная фирма оказалась готовой застраховать мост: крупные страховщики отказались от проекта из-за непредвиденных рисков и слабого контроля над строительством, добавляет корреспондент.

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В то же время непрозрачность проекта носит системный характер: поскольку противозаконная оккупация Крыма привела к санкциям против Москвы, в России для строительства моста к рассмотрению принимались только фирмы, которые не преследуют международные интересы. "Глотнуть горькую пилюлю" пришлось Ротенбергу – в интересах страны, как он сам заявил однажды. Вместо этого он получил выгоду от ослабленного регулирования и осознания того, что Кремль к нему благосклонен, как и раньше. В стране, которая подвергается все большей изоляции и политизации экономики, это немало,
– рассуждает журналист.

Путін та Ротенберг (на фото – праворуч) на відкритті Кримського мосту

Путин и Ротенберг (на фото справа) на открытии Крымского моста

Под наблюдением Нацгвардии

По информации исследовательской организации The Jamestown Foundation, которая специализируется на военных вопросах, мост не просто соединяет два берега – он является центральным элементом военной стратегии России в регионе. Мост проходит через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, россияне в случае необходимости могут заблокировать с его помощью половину украинского побережья, подчеркивает швейцарская газета.

Для защиты моста были созданы специальные подразделения Нацгвардии РФ, а в непосредственной близости в Крыму размещена батарея зенитной ракетной системы С-400. Таким образом, в случае конфликта создан военный бастион,
– объясняет Мийнсен.

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Мост возвели, а дороги не отремонтировали

Как отмечает The Washington Post, сфокусировавшись на Крымском мосту, Путин пренебрег качеством транспортных магистралей в России. Издание подчеркивает, что бесчисленное количество плохих автодорог, железных дорог и мостов по всей стране не находится под личным наблюдением главы Кремля. "Всемирный банк ставит Россию по качеству торговой и транспортной инфраструктуре на 94-е место в мире, после Туниса и перед Колумбией", – сообщает обозреватель Антон Трояновский.

По утверждению российского политического аналитика Дмитрия Орешкина, стремление правительства закачивать деньги в Крым будет означать, что проекты в других местах будут получать еще меньше финансирования.

Независимо от того, сколько морщин на лбу у Путина и сколько у него рук, эта модель ручного управления работает только для определенного количества проектов,
– прокомментировал политолог.

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Демонстрация власти и слабости

В то же время открытие моста, продолжает Трояновский, стало важным этапом в попытках Путина показать миру и своему народу, что "оккупация Крыма – безвозвратная". Это событие также "подчеркнуло выстроенную вокруг главы Кремля систему политического и экономического покровительства". "Роль Ротенберга как застройщика моста разоблачила, каким образом российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться и одновременно оказать услугу государству", – делает вывод корреспондент.

Экономическое бремя будет тяжелеть

Хотя кое-кто в России и сравнивает мост Путина в Крым с "психологическим допингом для жителей полуострова", однако для остальных граждан РФ бремя Крыма продолжит давить на бюджет и портить инвестиционный климат, констатирует Le Temps.

Ничто не предвещает снятия международных санкций, связанных с этой территориальной экспансией, которая обеспечила, в первую очередь, раздувание путинской популярности. Лишь горстка государств-клиентов России признала оккупацию. 9 мая в суде в Гааге Москва проиграла дело 18 украинским компаниям, которые подали иск с требованием компенсации утраченных из-за оккупации Крыма активов. Теперь, в результате первого судебного процесса, на России висит выплата в размере 159 млн долларов. Общий счет может достичь 8 млрд долларов,
– напоминает французская газета.

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Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Новости политики Санкции Публикации СМИ Крымский мост Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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