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      Демонтированные киевские МАФы отправляют на передовую

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      Демонтированные МАФы получат "новую жизнь" на фронте
      Демонтированные МАФы получат "новую жизнь" на фронте / Facebook

      Киоски, которые ранее демонтировали в Киеве, передадут на нужды украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

      Такое решение согласовали в КГГА.

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      Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности главы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

      19 ноября первые 2 из 9 запланированных к отправке МАФов отправили в зону проведения ООС на Донбассе.

      МАФи Київ ООС
      2 из 9 запланированных МАФов уже отправили на фронт//Facebook Андрея Андреева

      Сооружения, которые с 2015 года простояли на штраф-площадках КП, передаются официально, по накладным и по актам приема-передачи для временного использования военной частью,
      – подчеркнул Андреев.

      По его словам, демонтированные МАФы станут временным домом для украинских защитников, где они смогут, по меньшей мере согреться.

      По состоянию на начало года в КГГА озвучивали, что в столице незаконно работают более полутора тысяч МАФов.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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