Демонтированные киевские МАФы отправляют на передовую
Киоски, которые ранее демонтировали в Киеве, передадут на нужды украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Такое решение согласовали в КГГА.
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Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности главы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.
19 ноября первые 2 из 9 запланированных к отправке МАФов отправили в зону проведения ООС на Донбассе.
2 из 9 запланированных МАФов уже отправили на фронт//Facebook Андрея Андреева
Сооружения, которые с 2015 года простояли на штраф-площадках КП, передаются официально, по накладным и по актам приема-передачи для временного использования военной частью,
– подчеркнул Андреев.
По его словам, демонтированные МАФы станут временным домом для украинских защитников, где они смогут, по меньшей мере согреться.
По состоянию на начало года в КГГА озвучивали, что в столице незаконно работают более полутора тысяч МАФов.