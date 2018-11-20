Демонтированные киевские МАФы отправляют на передовую

Киоски, которые ранее демонтировали в Киеве, передадут на нужды украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Такое решение согласовали в КГГА.

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Об этом в своем Facebook сообщил исполняющий обязанности главы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

19 ноября первые 2 из 9 запланированных к отправке МАФов отправили в зону проведения ООС на Донбассе.



2 из 9 запланированных МАФов уже отправили на фронт//Facebook Андрея Андреева

Сооружения, которые с 2015 года простояли на штраф-площадках КП, передаются официально, по накладным и по актам приема-передачи для временного использования военной частью,

– подчеркнул Андреев.

По его словам, демонтированные МАФы станут временным домом для украинских защитников, где они смогут, по меньшей мере согреться.

По состоянию на начало года в КГГА озвучивали, что в столице незаконно работают более полутора тысяч МАФов.