"День был правда крутой": Кулеба и ОП подвели итоги визита Шольца, Макрона и Драги в Киев

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии 16 июня приехали с визитом в Киев. Дмитрий Кулеба положительно оценил и объяснил результаты приезда европейских чиновников в Украину. Прокомментировали встречу и в Офисе Президента.

Министр иностранных дел подчеркнул , что длительный разговор Владимира Зеленского с главами правительств и президентами четырех государств-членов Евросоюза был достаточно эффективным. Дипломат заявил, что день был "действительно крут".

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Кулеба подытожил визит Шольца, Драги, Макрона и Иоганниса в Украину.

По словам министра иностранных дел, 16 июня "европейские гости" столицы получили полные пакеты санкционных наработок группы экспертов Макфола – Ермака. Лидеры государств Евросоюза признали, что некоторые их европейские коллеги чувствуют "усталость от санкций", впрочем, лично они готовы двигаться дальше – новые санкции против России примут .

Относительно поставок вооружения нашему государству, по словам Кулебы, от Шольца, Макрона, Драги и Иоганниса прозвучали некоторые новые и полезные объявления . Владимир Зеленский поблагодарил и в цифрах объяснил, почему оружия нужно поставлять больше и чаще – гости, убеждает дипломат, призыв услышали.

Вместе с тем, по сравнению даже с началом этой недели сегодня Украина стала ближе к получению статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. При этом Дмитрий Кулеба добавил, что в этом вопросе еще не все препятствия преодолены и не все "ловушки" удалось обойти.

Решение принимается консенсусом, поэтому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат,

– объяснил глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба заверил, что все лидеры согласились, что доверять России нельзя, и по экспорту украинского зерна нужно работать через механизмы Организации Объединенных Наций, имея четкие гарантии. Параллельно будет значительное развитие наземных коридоров. Дипломат подчеркнул, что тема зерна напрямую связана с темой восприятия войны в Украине в Африке, Азии и Латинской Америке – действия в этом направлении удалось скоординировать.

К слову, министр иностранных дел заверил, что никто из гостей на встрече не принуждал, не склонял и не "заключал" Украину в отношении переговоров с Россией . Кулеба призвал украинцев "облишить этот страх", ведь за последнее время Владимир Зеленский и вся украинская дипломатическая команда дали понять странам ЕС, что наше государство – не из тех, которые можно заставить , склонить, зажать или "развести".

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Как встречу прокомментировали в Офисе Президента

На сайте Президента Украины также обнародовали основные результаты встречи Владимира Зеленского с Олафом Шольцом, Эммануэлем Макроном, Марио Драги и Клаусом Йоганнисом. Как рассказал сам Владимир Зеленский, во время встречи в Киеве лидеры пяти государств в целом обсудили :

шаги по продолжению и усилению обороны Украины;

вопросы экономической поддержки украинских граждан и послевоенного восстановления;

возможности противодействия продовольственному кризису, спровоцированному Россией;

дальнейшее санкционное давление на страну-агрессорку;

евроинтеграцию нашего государства.

К слову, Зеленский проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте , в частности, о героической обороне на Донбассе, ситуации на Харьковщине и на Юге Украины.

Встреча Зеленского с лидерами четырех государств Евросоюза / Фото с сайта Президента Украины

Среди прочего, Эммануэль Макрон заявил, что Европа – бок о бок с Украиной к победе , а лицом этой победы станет свободная, независимая, мирная и спокойная Украина. Он подчеркнул, что наше государство само будет решать, когда и на каких условиях будет садиться за стол переговоров с Россией.

Олаф Шольц, в свою очередь, выразил восхищение отвагой украинских военных и народа Украины в борьбе против российского вторжения, заверив, что Германия с первого дня на стороне нашего государства и поставляет Украине оружие.

Клаус Иоганнис отметил, что российская агрессия должна быть остановлена, а военные преступления России на территории Украины – расследованы международным правосудием . Он отметил на помощи Румынии украинским беженцам и транзите украинского зерна из-за мощностей порта Констанца на Дунае.

Марио Драги рассказал, что его поразили ужасающие последствия российской оккупации . Он подчеркнул, что противодействовать агрессии России должны все вместе, а мир должен быть таким, каким хочет видеть Украина.

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