Традиционно в первое воскресенье июля в Украине отмечают День Днепра. Для украинцев эта река является главной водной артерией, ведь обеспечивает водой 70% населения Украины.

Впечатляющие факты о реке Днепр

Реке Днепр примерно 6 миллионов лет

Украинский географ и геолог Максим Веклич смог доказать, что река Днепр зародилась примерно 6 миллионов лет назад. А история Украины-Руси тесно связана с Днепром.

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К тому же, бассейн реки является центральным местом этногенеза и нациогенеза украинцев.

Самый большой отрезок Днепра протекает по территории Украины

Общая длина реки составляет 2 201 километр и она пересекает территорию трех стран: Украины, Беларуси и России. Именно на территории Украины находится самый большой отрезок Днепра.

Река и ее притоки орошают 8 густонаселенных областей Украины: Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую.

Сокровища на дне Днепра

По легенде, войска атамана Ивана Подковы после очередного нападения на Стамбул перевозили через порог Днепра удивительные сокровища. Среди них якобы была статуя лошади, изготовленная из золота. Несколько кораблей разбились на порогах, а сокровища остались где-то на дне.

Профессиональные дайверы и сегодня продолжают изучать дно Днепра возле старинных городов, в надежде отыскать исторически ценные артефакты. Правда, кое-что уже удалось найти: уникальное оружие и посуду, останки древних животных. На тех участках, которые были затоплены после запуска большого количества ГЭС, аквалангистами были обнаружены остатки христианского храма и других зданий.



Наибольший отрезок Днепра протекает по территории Украины / Фото ТСН

Днепр столкнулся с экологическими проблемами

Уже в середине XX века начали давать о себе знать экологические проблемы. Это, в первую очередь, загрязнение воды промышленными стоками и химикатами сельского хозяйства, бытовыми отходами. Они засоряют не только воду, но и берега большой реки. Наблюдается разрушение охранной прибрежной зоны в результате нарушений правил застройки.

Праздник Международный день Днепра создан с целью пропаганды среди людей бережного отношения к Днепру, сохранения экологического и культурного наследия Славутича.

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Через 50 лет Днепр может обмелеть вдвое

Украина через несколько десятилетий рискует попасть в зависимость от других стран из-за нехватки воды: если ничего не делать, через 20 лет степь подойдет до Киева, через 50 лет Днепр обмелеет вдвое.

Ежегодно температура воздуха в Киеве уверенно превышает нормы на 2 градуса, и если такие темпы сохранятся, то в течение менее 10 лет температура вырастет еще на 5 градусов. Это сказывается на водных ресурсах.

По данным Ассоциации рыболовов Украины, в столичной акватории появились 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами. Так, новые острова уже выглядывают из воды между мостами Метро и Патона.