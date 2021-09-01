В этом году Одессе исполняется 227 лет со дня основания. Праздничные мероприятия здесь начались еще 27 сентября, однако все же основные пройдут в День города.
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Концерт на Потемкинской лестнице
Главным мероприятием города в этот день, конечно же, будет концерт на эстакаде Одесского порта. Основным ведущим мероприятия будет Потап (Алексей Потапенко).
Там выступят:
- оркестр Hardi с хитами группы Queen;
- группа Mozgi;
- Jeff Scott Soto;
- группа Ace of Base;
- дуэт Artik & Asti.
Всего концерт продлится 5 с половиной часов. А в момент его завершения, в 23 часа, запустят традиционный салют.
Салют после концерта Дня Одессы 2020 года / Фото "Думская"
Выступление группы "Бумбокс"
Кроме основного праздничного концерта, в городе также пройдет выступление группы "Бумбокс". Это мероприятие тоже пройдет под открытым небом – в Летнем театре GORSAD. Солист группы и музыканты должны выйти на сцену в 19 часов. Билеты в фан-зону стоят 650 гривен.
Концерт группы "Бумбокс" / Фото Persona.TOP
Песни для города от оркестра
В честь Дня Одессы в Одесской филармонии 1 и 2 сентября традиционно проведут праздничные концерты – Odessa International. Такие мероприятия там проходят ежегодно от 2007.
Музыканты с дирижером Хобартом Эрлом исполнят произведения Чайковского, Хачатуряна, Равеля, Грига, Пьяццоллы и других. Поэтому этот вечер охватит музыкальное наследие различных культур – от украинской, грузинской и Армянской до греческой, французской и многих других.
Поэтому именно там можно будет максимально ощутить многогранность одесского колорита. Цены билетов – от 100 до 500 гривен. Мероприятия будут начинаться в 19 часов.
Концерт с дирижированием Хобарта Эрла / Фото "КиевВласть"
Стань частью рекорда Украины
В этот день в Одессе будет чем заняться и любителям активного отдыха. На пляже Ланжерон установят национальный рекорд – в море на каяках и SUP-бордах уйдут более 400 человек.
Однако прийти в это место нужно будет довольно рано, поскольку регистрация участников начнется ориентировочно в 5 утра. Чтобы стать частичкой события нужно принести плавсредство с собой или арендовать его уже на месте. Цена на эту услугу:
- одноместный каяк – 400 грн.
- двухместный каяк – 800 грн.
- SUP – 400 грн.
Люди плавают на SUP-бордах / Фото Polkerris Beach
"Художники влюблены в Одессу"
Этот город уже несколько веков вдохновляет не только поэтов и музыкантов, но и художников. Лучшее доказательство этого – полотна многих художников, которые здесь жили или отдыхали.
Чтобы узнать о них больше, в День города можно пойти на лекцию искусствоведа Владимира Островского. Вход туда будет стоить 200 гривен. Лекцию начнут в 19 часов.
Картина Одесского оперного театра / Изображение сообщества Владимир Островский
Несколько интересных фактов об этом городе
- Название Одесса впервые появилось в 1795 году. До этого город называли Хаджибей. Однако есть и много "народных названий": Одесса-мама, Жемчужина Черного моря, Южная Пальмира, Южная столица и Столица юмора.
- Здесь расположен крупнейший в Украине морской торговый порт.
- Вся центральная часть города – это ансамбль зданий 17 – 19 веков. Поскольку датировка разная, отличаются их стили. Там есть не только классицизм и ампир, но и модерн с другими примесями стилей.
- Вся Одесса стоит на большой сети подземных ходов и лабиринтов. Они образуют систему катакомб, которую считают одной из крупнейших в мире. Длина некоторых тоннелей там достигает примерно 2 с половиной тысячи километров.