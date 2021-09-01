Как в Одессе будут праздновать День города: список мероприятий 2 сентября

В Одессе 2 сентября будут праздновать День города. В этот день все желающие смогут посетить мероприятия на любой вкус: от лекции о живописи до концерта группы Mozgi. Также в Одессе планируют установить национальный рекорд.

В этом году Одессе исполняется 227 лет со дня основания. Праздничные мероприятия здесь начались еще 27 сентября, однако все же основные пройдут в День города.

Заметьте Как изменилась Одесса за годы независимости Украины: фото самых выдающихся мест

Концерт на Потемкинской лестнице

Главным мероприятием города в этот день, конечно же, будет концерт на эстакаде Одесского порта. Основным ведущим мероприятия будет Потап (Алексей Потапенко).

Там выступят:

оркестр Hardi с хитами группы Queen;

группа Mozgi;

Jeff Scott Soto;

группа Ace of Base;

дуэт Artik & Asti.

Всего концерт продлится 5 с половиной часов. А в момент его завершения, в 23 часа, запустят традиционный салют.



Салют после концерта Дня Одессы 2020 года / Фото "Думская"

Выступление группы "Бумбокс"

Кроме основного праздничного концерта, в городе также пройдет выступление группы "Бумбокс". Это мероприятие тоже пройдет под открытым небом – в Летнем театре GORSAD. Солист группы и музыканты должны выйти на сцену в 19 часов. Билеты в фан-зону стоят 650 гривен.



Концерт группы "Бумбокс" / Фото Persona.TOP

Песни для города от оркестра

В честь Дня Одессы в Одесской филармонии 1 и 2 сентября традиционно проведут праздничные концерты – Odessa International. Такие мероприятия там проходят ежегодно от 2007.

Музыканты с дирижером Хобартом Эрлом исполнят произведения Чайковского, Хачатуряна, Равеля, Грига, Пьяццоллы и других. Поэтому этот вечер охватит музыкальное наследие различных культур – от украинской, грузинской и Армянской до греческой, французской и многих других.

Поэтому именно там можно будет максимально ощутить многогранность одесского колорита. Цены билетов – от 100 до 500 гривен. Мероприятия будут начинаться в 19 часов.



Концерт с дирижированием Хобарта Эрла / Фото "КиевВласть"

Стань частью рекорда Украины

В этот день в Одессе будет чем заняться и любителям активного отдыха. На пляже Ланжерон установят национальный рекорд – в море на каяках и SUP-бордах уйдут более 400 человек.

Однако прийти в это место нужно будет довольно рано, поскольку регистрация участников начнется ориентировочно в 5 утра. Чтобы стать частичкой события нужно принести плавсредство с собой или арендовать его уже на месте. Цена на эту услугу:

одноместный каяк – 400 грн.

двухместный каяк – 800 грн.

SUP – 400 грн.



Люди плавают на SUP-бордах / Фото Polkerris Beach

"Художники влюблены в Одессу"

Этот город уже несколько веков вдохновляет не только поэтов и музыкантов, но и художников. Лучшее доказательство этого – полотна многих художников, которые здесь жили или отдыхали.

Чтобы узнать о них больше, в День города можно пойти на лекцию искусствоведа Владимира Островского. Вход туда будет стоить 200 гривен. Лекцию начнут в 19 часов.



Картина Одесского оперного театра / Изображение сообщества Владимир Островский

Несколько интересных фактов об этом городе