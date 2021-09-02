Одесса празднует свое 227-летие: интересные факты о городе, которые удивят

Украинский жемчужина у моря, Южная Пальмира и город-юмор. В случае с Одессой очень трудно найти одно слово, чтобы описать все величие, красоту и колорит города. К 227-летию Одессы 24 канал подготовил подборку неожиданных фактов, которые вы могли не знать.

Одессе принадлежит немало рекордов с приставкой "самый". К примеру, это и самый большой в Украине порт, и самый старый из ныне действующих рынков. Но обо всем этом по порядку.

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История происхождения названия города

Историки до сих пор спорят по этому вопросу, ведь версий происхождения названия города очень много. Один из самых оригинальных вариантов показывает, что слово Одесса происходит от французского выражения "достаточно воды". Согласитесь, очень ироничное название для города, который всегда страдал от проблем с водоснабжением.

Согласно другой версии, ещё в IV веке до нашей эры на территории современной Одессы была колония, под названием "Одессос". И только в конце XVIII века императрица Екатерина приказала переименовать город, оставив эллинское название, но в женском варианте.

Одесса есть не только в Украине

В это трудно поверить, но название Одесса имеют 8 городов и населенных пунктов в разных уголках США. Эти города расположены в штатах:

Вашингтон,

Делавэр,

Миссури,

Миннесота,

Флорида,

Нью-Йорк,

Небраска,

Техас.

Также своя Одесса есть в провинциях Онтарио и Саскачеван в Канаде.



Одесса есть в 8 штатах США / Скриншот

Не городами едиными

Название Одесса имеют не только города, но даже астероиды. Один из таких открыли 1 апреля 1976 года. С тех пор он называется "2606 Одесса" – в честь украинской жемчужины у моря.

Рекорды Одессы

Одесса – действительно большой город: он занимает 3 место по численности населения в Украине, а морской торговый порт является крупнейшим в стране.

в стране. История украинского футбола берет свое начало в Одессе. Там построили первое футбольное поле в нашей стране.

в нашей стране. Каждый год в Одессе проводят забег "Вверх по Потемкинской лестнице". Рекордное время, за которое удалось преодолеть все 192 ступеньки и десять пролетов, составляет 22,8 секунды. Наверное, этот человек живет во многоэтажке и у него часто не работает лифт.



Очень красивая Потемкинская лестница / Фото Planet of hotels

Под городом есть крупнейшая в мире система катакомб . Ее длина составляет 2,5 – 3 тысячи километров. Только представьте! Это почти как расстояние от Киева до Барселоны.

. Ее длина составляет 2,5 – 3 тысячи километров. Только представьте! Это почти как расстояние от Киева до Барселоны. "Привоз" – старейший и один из крупнейших рынков в Европе , который до сих пор работает. Там можно приобрести все и немного больше.

, который до сих пор работает. Там можно приобрести все и немного больше. Этому городу посвятили более 800 различных песен. Всем хорошо известна "Ах, Одесса, жемчужина у моря" российского и советского исполнителя Леонида Утесова и более современный трек "Одесса" группы "Фиолет".

Атмосферная песня "Одесса" группы "Фиолет": смотрите видео

У одесситов есть 1 лишний выходной

Если после этого факта, вы захотите переехать в Одессу, то мы вас хорошо поймем. Одесситам крупно повезло, ведь 1 апреля – официальный выходной в городе. Все из-за дня смеха, который в Одессе ежегодно отмечают с размахом, устраивая "Юморину". Поэтому, Одессу можно считать еще и украинской столицей хорошего настроения.

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Необычный памятник

В Одессе, как бы это странно не звучало, есть памятник апельсину. Но у него более глубокий смысл, чем может показаться. Дело в том, что в 1797 году российский император Павел I, сменивший на троне Екатерину II, запретил финансировать из казны строительство порта и самой Одессы.

Город стал приходить в упадок. К счастью, у Иосифа Дерибаса, которого по-настоящему заботила судьба родного города, уже был магистрат. То есть он был в органе городского самоуправления. Выражая волю одесситов, он прислал ходатайство императору о выделении кредита и разрешении продолжить строительство.



Памятник апельсину в Одессе / Фото Безвизко.ua

Коррупции тогда не было, точнее, не было такого слова. Для убедительности в ходатайство "завернули" 3 тысячи апельсинов. Эти спелые плоды ярко-оранжевого цвета прибыли в Одессу по морю из Греции. Конечно, цитрусовые не могли не вызывать восхищения и Павел I распорядился выделить очередной кредит.

Уникальный диалект

Очень колоритная Еврейская улица в Одессе прославилась благодаря появлению специфического одесского говора, ведь именно ей приписывают эту заслугу. Суржик появился благодаря многонациональности города. Благодаря евреям, эмигрировавшим из Европы, в Одессе зародился свой собственный диалект смеси языков.



Еврейская улица прославилась благодаря одесскому говору / Фото Excurs

Появление и значение фразы "не фонтан"

Известная сейчас фраза "не фонтан", которой люди привыкли характеризовать некачественные вещи, тоже появилась в Одессе. Еще в XIX веке источники питьевой воды одесситы называли фонтанами.

Из-за проблем с водоснабжением питьевую воду продавали на рынке. Покупатели пробовали ее на вкус, и если она их разочаровывала, они так говорили, имея в виду непригодность к употреблению.

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Если вы никогда не были в Одессе – обязательно приезжайте туда за солнцем, теплом и хорошим настроением. Прогуляйтесь по Приморскому бульвару и Дерибасовской улице, забегите на "Привоз" за свежей рыбкой и не забудьте поторговаться! Позагорайте на одесских пляжах перед затяжными холодами. А вечером – созерцайте ночную жемчужину у моря с бокалом игристого или чашкой теплого чая. И главное – наслаждайтесь и чувствуйте этот город. Он по-настоящему удивительный!