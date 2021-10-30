Это означает, что любая агитация оказалась под запретом. Также за день до выборов под запрет попадает политическая реклама в любом ее проявлении.
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Что запрещено делать в день тишины
Согласно закону, в этот день можно лишь распространять информацию, которая касается процесса выборов, о порядке голосования, нюансах законодательства и тому подобное.
Под запрет попадают:
- распространение агитационных и рекламных материалов;
- встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов.
- распространение любых листовок, газет и плакатов, которые имеют признаки агитации;
- публичные призывы голосования за кого-либо;
- обнародование социологических исследований, которые связаны с выборами;
- публичная оценка деятельности кандидатов;
- установка агитационных палаток.
Как могут наказать нарушителей
Проведение агитации в день тишины, согласно законодательству, является административным нарушением. Для граждан наказание за это составляет от 510 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 850 до 1360 гривен штрафа.
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Выборы мэра Харькова 2021: главное
- На местных выборах 25 октября 2020 года в третий раз избрали мэром Харькова Геннадия Кернеса. Этому не помешало и то, что политика не было на публике с августа 2020 года.
- Первое заседание нового созыва горсовета Харькова 9 декабря 2020 года состоялось без мэра. Его представители пообещали, что новоизбранный мэр появится ближе к концу месяца.
- 17 декабря 2021 года Геннадий Кернес умер в немецкой клинике от осложнений после коронавируса.
- Харьковский горсовет лишь 24 февраля 2021 года официально прекратил полномочия Кернеса как мэра города.
- Верховная Рада 30 марта 2021 года одобрила законопроект относительно выборов мэра Харькова. Также утвердила дату, когда состоится голосование.