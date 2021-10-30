В Харькове начался день тишины перед выборами мэра: что надо знать

Харьковчане будут избирать нового главу города 31 октября. Итак, с 00:00 30 числа стартовал день тишины.

Это означает, что любая агитация оказалась под запретом. Также за день до выборов под запрет попадает политическая реклама в любом ее проявлении.

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Что запрещено делать в день тишины

Согласно закону, в этот день можно лишь распространять информацию, которая касается процесса выборов, о порядке голосования, нюансах законодательства и тому подобное.

Под запрет попадают:

распространение агитационных и рекламных материалов;

встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов.

распространение любых листовок, газет и плакатов, которые имеют признаки агитации;

публичные призывы голосования за кого-либо;

обнародование социологических исследований, которые связаны с выборами;

публичная оценка деятельности кандидатов;

установка агитационных палаток.

Как могут наказать нарушителей

Проведение агитации в день тишины, согласно законодательству, является административным нарушением. Для граждан наказание за это составляет от 510 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 850 до 1360 гривен штрафа.

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