В Харькове начался день тишины перед выборами мэра: что надо знать

30 октября 2021 , 00:05
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Источник:

24 канал

Харьковчане будут избирать нового главу города 31 октября. Итак, с 00:00 30 числа стартовал день тишины.

Это означает, что любая агитация оказалась под запретом. Также за день до выборов под запрет попадает политическая реклама в любом ее проявлении. 

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Что запрещено делать в день тишины

Согласно закону, в этот день можно лишь распространять информацию, которая касается процесса выборов, о порядке голосования, нюансах законодательства и тому подобное.

Под запрет попадают:

  • распространение агитационных и рекламных материалов;
  • встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов.
  • распространение любых листовок, газет и плакатов, которые имеют признаки агитации;
  • публичные призывы голосования за кого-либо;
  • обнародование социологических исследований, которые связаны с выборами;
  • публичная оценка деятельности кандидатов;
  • установка агитационных палаток.

Как могут наказать нарушителей

Проведение агитации в день тишины, согласно законодательству, является административным нарушением. Для граждан наказание за это составляет от 510 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 850 до 1360 гривен штрафа.

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Автор: Олексій Чибісов