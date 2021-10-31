В день тишины можно разве что распространять информацию, касающуюся непосредственно самих выборов. Например: разъяснение законодательства, порядка голосования и т.д.
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Нарушение дня тишины
По словам замглавы Национальной полиции Александра Фасевича, в Харькове 30 октября не зафиксировали серьезных нарушений дня тишины. Однако правоохранителям поступило 9 сообщений.
Большинство сообщений касались возможной фальсификации, возможного похищения и подлога избирательной документации.
Кроме того, день тишины был и в округах, где 31 октября проходят промежуточные выборы в Верховную Раду и местные выборы. Из таких округов суммарно поступило 7 обращений в полицию. Однако Фасевич убежден, что день тишины прошел спокойно.
"День тишины" прошел без существенных нарушений. По информации Ситуационного центра и той информации, которую вы нам предоставили, в полицию поступило 16 сообщений о возможных правонарушениях и событиях,
– заявил Фасевич.
В общей сложности из всех 16 сообщений только 3 касались незаконной агитации. Однако в полиции не уточняют, были ли эти нарушения в Харькове или на других округах.
Что известно о выборах мэра Харькова
- Выборы мэра Харькова прошли 25 октября 2020 года. Тогда выиграл Геннадий Кернес. Однако он почти два месяца не появлялся на публике, поскольку лечился от осложнений коронавируса в Германии.
- Первое заседание нового созыва горсовета провели без Кернеса. 17 декабря 2021 года сообщили, что политик умер.
- Полномочия экс-мера официально прекратились только 24 февраля 2021 года. Первоначально выборы планировали провести в марте 2021 года, но в качестве окончательной даты выбрали 31 октября 2021 года.