День тишины в Харькове: сколько нарушений зафиксировала полиция

В Харькове 31 октября проходят выборы городского головы. 30 октября был день тишины, то есть любая политическая реклама или предвыборная агитация оказывалась под запретом. Однако правоохранители зафиксировали несколько нарушений.

В день тишины можно разве что распространять информацию, касающуюся непосредственно самих выборов. Например: разъяснение законодательства, порядка голосования и т.д.

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Нарушение дня тишины

По словам замглавы Национальной полиции Александра Фасевича, в Харькове 30 октября не зафиксировали серьезных нарушений дня тишины. Однако правоохранителям поступило 9 сообщений.

Большинство сообщений касались возможной фальсификации, возможного похищения и подлога избирательной документации.

Кроме того, день тишины был и в округах, где 31 октября проходят промежуточные выборы в Верховную Раду и местные выборы. Из таких округов суммарно поступило 7 обращений в полицию. Однако Фасевич убежден, что день тишины прошел спокойно.

"День тишины" прошел без существенных нарушений. По информации Ситуационного центра и той информации, которую вы нам предоставили, в полицию поступило 16 сообщений о возможных правонарушениях и событиях,

– заявил Фасевич.

В общей сложности из всех 16 сообщений только 3 касались незаконной агитации. Однако в полиции не уточняют, были ли эти нарушения в Харькове или на других округах.

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