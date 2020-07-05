5 июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ и День работников морского и речного флота. Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Одессе, поздравил моряков и вручил им награды. Также более 70 моряков получат квартиры.

Моряки получат квартиры

Украинские моряки, среди которых и те, кто не изменил присяге в 2014 году во время оккупации Крыма получат более 70 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Я сделаю все, чтобы украинские моряки знали, что они являются настоящими супергероями. Попутного ветра и полных парусов. Помните, что на берегу вас ждут близкие и вся Украина,

– сказал Зеленский.

Зеленский уверен, что Украина вернет оккупированные территории

Президент также выразил убеждение, что Украина вернет назад людей и оккупированные территории так же, как вернула из плена свои корабли и моряков.

Сегодня рядом с нашей гордостью – фрегатом "Гетман Сагайдачный" стоит буксир "Яны Капу", возвращенные катера "Никополь" и "Бердянск". Мы вернем наших людей. Мы вернем все наши территории,

– отметил президент.

Глава государства отметил, что в прошлом году рядом с ним в Одессе стояли семьи моряков, которые еще в то время находились в плену. Зеленский поблагодарил их за выдержку, а бывших пленных – за мужество. "Они показали всему миру, что украинские моряки не знают слова "страх". Не знают слова "невозможно". Но знают, что такое отвага и честь. Почти год уже ребята дома. Они продолжают службу и защиту Украины", – сказал Зеленский.

В Украине – активное развитие флота, – президент

Сейчас в Украине происходит активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест для дислокации боевых частей ВМС, улучшение объектов украинского флота. Также поступает новое вооружение и техника.

Важнейшим сейчас является испытание украинского ракетного комплекса "Нептун", подчеркнул Зеленский.



Также в ближайших планах – получить катера "Айленд", "Марк VI" в рамках военной помощи от США,

– сказал президент.