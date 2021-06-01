В городе устраивают ряд спортивных, творческих конкурсов, а также – шоупрограммы для детей и с их участием. Подробнее о праздновании рассказала журналистка 24 канала Анна Черненко.

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Национальный рекорд в парке

Она отметила, что в первую очередь сегодня, 1 июня, в парке Горького будут устанавливать национальный рекорд. Начнется он с традиционного парада в 11:00.

Крупное шествие состоится с участием воспитанников детских домов, интернатов, детей защитников Украины и полицейских и детских коллективов.

Они соберутся в одном месте, проведут зарядку и поднимут в небо рисунки, где будет нарисована карта Украины с надписью "Защитим ребенка! Защитим Украину!".

Рекорд будет состоять в том, что организаторы соберут наибольшее количество людей, которых привлекут в этом действе. Конкретное количество привлеченных людей пока не разглашают.

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Что еще будет происходить в Харькове

Также в Харькове будут приветствовать детей, которые находятся в больницах и не могут приобщиться к соответствующим мероприятиях. Волонтеры проекта "Больничные клоуны" посетят малышей с представлением. Это произойдет в 12:00 в Детской больнице №16 и в "Хосписе".

Журналистка рассказала о праздновании Дня защиты детей в Харькове: смотрите видео

Что известно о Дне защиты детей