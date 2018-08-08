Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый

С древних времен человек хочет быть ближе к небу. Нас тянет покорять вершины и взбираться на отвесные скалы. Адреналин, усталость и невероятные пейзажи! А вы бы хотели покорить скалу? Редакция 24 канала ко Дню альпинизма собрала для вас интересные локации. За вами – только выбрать, куда поехать!

День альпинизма

Для начала хотим немного рассказать о самом празднике. Он довольно молодоеїй, появился всего лишь в начале 2000-х годов. И празднуется в первой декаде августа. Почему именно в это время? Праздник приурочили к восхождению на пик горной вершины Монблан швейцарских альпинистов Жака Бальма и Мишеля-Габриэля Паккарда в 1786 году. Только представьте себе всю сложность, ведь тогда не было ни соответствующей страховки, ни снаряжения!

Сегодня альпинизм — это и туризм, и спорт, и хобби. Кто-то занимается им профессионально, а кто-то просто хочет попробовать что-то новое и пощекотать нервы. Мы же предлагаем вам попробовать себя в роли альпиниста в родной Украине. Вашему вниманию 7 скал, можно покорить! Или хотя бы полюбоваться у подножия.

Над Южным Бугом

Красота этой местности не оставит равнодушным никого

Вы представляете себе — стоять на скале, рассматривать реку, которая тянется за горизонт, и ловить волосами ветер? Это реально, если поехать на пороги на Южном Буге. Вдоль русла реки есть много скалистых выступов.

Красивые скалы в Николаевской области между городами Первомайск и Южноукраинск. Скалистые выступы здесь тянутся 20-30 километров! Кстати, здесь расположен природный парк "Бугский Гард". Он входит в 7 чудес Украины. Поэтому, даже если вы не хотите карабкаться на скалы, здесь есть на что посмотреть!

Для альпинистов здесь настоящий рай! Есть маршруты и для начинающих, и настоящих профи. Кстати, здесь же можно сплавиться по реке на байдарках, рафтах или катамаранах. Ну и доехать сюда относительно просто: есть рейсовые автобусы как из Одессы, так и из Николаева.

Скалы Довбуша

Местами скалы достигают 80 метров!

Эти скалы названы в честь украинского Робин Гуда — Олексы Довбуша. Поэтому это не только памятник природы, но и истории. Побродив скалами, которые местами возвышаются на 80 метров, вы найдете уникальные древние лестницы, комнаты-пещеры, колодцы прямо в пещерной комнате, и тому подобное. Кстати, по легенде, именно здесь Довбуш спрятал свои сокровища.

Для альпинистов — это культовое место. Здесь часто проходят соревнования. Для начинающих разработано немало маршрутов на любые вкусы и физическую подготовку. Но не рискуйте покорять скалы сами! На скалах Довбуша погиб не один скалолаз...

Если не захотите пробовать себя в роли альпиниста — для вас экскурсия тропами Довбуша. Скалы расположены на границе Ивано-Франковской и Львовской областей. Удобнее добраться по железной дороге в Ивано-Франковск, а оттуда взять экскурсионный тур или добираться самостоятельно.

Скала Белый Камень

Только посмотрите: какая красавица

Если перед тем мы говорили о целом комплексе скал, то сейчас хотим рассказать об одной, но от того не менее прекрасной скале. Прекрасная и неприступная скала Белый Камень является просто местом паломничества для альпинистов. Красавица почти 30 метров высотой, для скалолазов здесь проложено сразу несколько маршрутов.

Изюминка скалы — ее порода. В самой породе полость!

Единственный минус — сюда не так просто добраться. Белый Камень расположен в Карпатах. Добраться надо в Яремче или Доры, а дальше ногами в сторону горы Пирс Дора, которая расположена неподалеку. Маршрут к скале не промаркирован. Но, если взглянуть на это с другой стороны — получите небольшой поход!

Каменец-Подольский

Этот город как создан для скалолазов

Думаем, само название города говорит за себя. Целый прекрасный город расположен на скалах. Скалолазы давно облюбовали это место. На каньоне реки Смотрич проводят немало соревнований для профессиональных альпинистов.

Интересный нюанс — именно сюда альпинисты приезжают для ледолазания. Часть каньона зимой покрывается льдом. И профессиональные скалолазы могут попробовать что-то новенькое.

В конце концов, если вы не решитесь взобраться на скалу, в Каменце-Подольском есть что делать! Прекрасная архитектура, замок, природа, которая захватывает дух. Тем более добраться сюда — никаких проблем. Из многих городов Украины курсируют поезда и рейсовые автобусы.

Скалы Каспича

Жить можно в палатке под скалами

И еще одни скалы прямо посреди города! В Виннице есть прекрасная точка для скалолазания разного уровня - скалы Каспича. Эту точку очень любят горожане. Кстати, остановиться здесь можно с палатками. Это не будет считаться странным, несмотря на то, что скалы в городе.

Основная фишка этих скал - очень удобное расположение. Ну и конечно же - разнообразие маршрутов. Для тех, кто не решится, в Виннице найдется что делать. Прекрасный город, с множеством туристических достопримечательностей. Чего стоит только знаменитый на всю Украину музыкальный фонтан?

Как добраться? С этим проблем нету. Железной дороге, автобусами или собственным транспортом в Винницу, по городу сюда едет общественный транспорт.

Скалы МОДРа

Добраться сюда несложно

Эти скалы не только радуют глаз, но относятся к геологическим памятникам общегосударственного значения. Скалы расположены вдоль реки Ингулец. И занимают площадь около 62 га.

Самая высокая гора почти дотягивает до 30 метров. И с ней, как и с других, открывается божественная панорама на реку. Альпинисты просто обожают местные вертикальные плоскости скал.

Также здесь есть лодочная станция, а в городе несколько чудесных парков. В окрестностях города есть карьеры: и рабочие, и затопленные. Добираться сюда нетрудно, ведь скалы расположены в центральных районах города Кривой Рог.

Скалы Деныши-Тригорье

Вокруг множество вариантов хорошо провести время

И еще одни скалы на берегу реки. В завершение хотим рассказать о скалах Деныши-Тригорье, что на берегах реки Тетерев в Житомирской области. Скалы достигают высоты до 25 метров. Сюда съезжаются альпинисты из Украины и даже зарубежные гости. Ведь здесь тоже проводят соревнования.

Полазить по скалистых выступах смогут начинающие. Но и профи здесь не будет скучно!

Кроме скал здесь функционирует санаторий. На реке можно хорошо порыбачить. Также можно пойти осматривать руины замка Терещенко. К сожалению, до нашего времени дожили лишь несколько стен, башня и фундамент...

Чтобы добраться сюда, вам надо из Житомира пересесть на местные маршрутки, которые едут практически к скалам.

Это лишь небольшая часть скал, которые есть в Украине. Редакция 24 Канала поздравляет всех с Днем альпиниста! Ежедневных покоренных вершин вам.