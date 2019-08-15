День археолога: будет ли музей на Почтовой площади в Киеве

Последние четыре года Почтовая площадь в столице находится в центре внимания украинцев. Там голодали, бастовали и жили под открытым небом. А все ради создания музея. Ведь во время раскопок там нашли немало древностей. И даже раскопали улицу времен Киевской Руси.

Археолог Михаил Сагайдак показал уникальные исторические находки. На них наткнулись во время строительства торгового центра. Во время раскопок в 2014 году там были найдены княжеские печати. По словам историков, их использовали для официальных документов.

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Поэтому убеждены, что на этом месте могла быть своеобразная таможня, где осматривали товар и выдавали так называемые лицензии. Всего нашли 13 таких печатей. Самые ранние датируются 11 веком. Кроме того, там есть дубовые балки, которым почти 400 лет.

Михаил отметил, что им удалось раскопать древний Боричев спуск, который соединял Михайловскую гору и прибрежную часть Подола. Именно на этом месте раньше протекала река Почайна, где, вероятнее всего, и крестили киевлян.



Археологам удалось раскопать древний Боричев спуск

За полтора года раскопок, археологам удалось найти монеты, перстни, нательные кресты с выбитым на них святым письмом, посуду, свинцовые пули и остатки оборонительной стены Киева. Нашли бы и больше, говорят археологи. Однако из-за нехватки финансирования раскопки остановлены. А исторические ценности оказались под угрозой уничтожения.

Нужно ликвидировать наступление воздушных изменений. В частности изменение влажности. Важно оберегать каждый из этих объектов, чтобы он мог просуществовать еще 50, 30, 40, а может и 100 лет,

– пояснил археолог.

Уже второй год Ольга Рутковская, вместе с другими коллегами, живут под забором на Почтовой. Они охраняют памятник от вандалов, следят за каждой трещиной. Только благодаря им строительство было остановлено. А музей наконец получил статус национального значения. Однако даже с этим статусом, археологические работы не возобновились.



Раскопки на Почтовой

Поэтому, будет ли музей – до сих пор под вопросом. Активистка заявила, что кроме статуса государство должно дать еще и деньги на работы. Потому что, по закону, их финансирует тот, кто проводит строительство. А это ставит ученых в зависимость.

Если это происходит за счет инвестора, археологи, к сожалению, не имеют возможности качественно исследовать все. Поэтому необходимо, чтобы Академия наук зарегистрировала это, а финансирование было государственным,

– отметила Ольга.

На этом общественники останавливаться не собираются. Сейчас провели конкурс идей, чтобы полностью реконструировать Почтовую площадь.

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Археологи заключили: когда создадут музей, город может хорошенько заработать на этом. Ведь такие исторические находки привлекают иностранных туристов, а значит и инвесторов. Более того, в Украине до сих пор нет ни одного подобного подземного объекта. Поэтому он будет уникальным.