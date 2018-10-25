День автомобилиста в Украине ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2018 году этот день приходится на 28 октября. Это официальный праздник всех работников дорожно-транспортной отрасли – не только тех, кто за рулем.

Официально День автомобилиста и дорожника, или День водителя, как его называют в народе, отмечается в Украине с 1993 года. Этот праздник учредили, чтобы показать важность работы работников автотранспорта и дорожной отрасли – насколько они упрощают нашу жизнь и делают ее более удобной.

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Главными виновниками праздника являются профессиональные водители – шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, грузовиков и тому подобное. Также День автомибилиста касается людей, которые обслуживают транспортные средства и занимаются их производством – шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

Одновременно сегодня День автомобилиста празднуют не только профессиональные водители или работники автодорожной отрасли, но и любители – все, кто водит машину. Поэтому 28 октября не забудьте поздравить с праздником всех знакомых водителей и причастных к автомобильной отрасли.



С Днем автомобилиста!