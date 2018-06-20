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День беженцев: как за последние годы изменилось отношение Запада и США к мигрантам

23 Читати новину українською

Они бегут от войны, насилия и преследований, а на чужбине живут в нищете. 20 июня мир отмечает День беженцев. По данным ООН, всего их почти 69 миллионов! Только в прошлом году количество перемещенных лиц увеличилось на 16 миллионов. И ситуация ухудшается, провоцируя углубления политических споров.

На днях на берегу Валенсии приветствовали прибытие африканских мигрантов с судна "Аквариус". Корабль вез шесть сотен беженцев, которых спасли у побережья Ливии. Однако, Италия и Мальта отказались его принимать. Поэтому судно фактически застряло в Средиземном море. После девяти дней в трудных условиях беглецов согласилась пустить к себе Испания.

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"В этот сложный момент Испания продемонстрировала принципиальную гуманитарную позицию, приняв людей, которых все отторгли", – заявил генеральный секретарь гуманитарной организации IFRC Эльхадж Ас Си.

Инцидент с судном "Аквариус" демонстрирует немалые разногласия в ЕС относительно миграционной политики. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти Италии в цинизме. Рим, в свою очередь, говорит, что Париж не соблюдает квот ЕС на прием беженцев. Спор продолжается и в немецком правительстве. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер требует запретить въезд в Германию мигрантам, которые уже зарегистрированы в одной из стран ЕС. Однако Ангела Меркель на это не идет. Тем не менее, согласилась попробовать достичь компромисса с Брюсселем через две недели.

Мы сошлись на том, что в интересах Германии – контролировать миграцию в конструктивном партнерстве с нашими европейскими соседями,
– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Лояльную к беженцам Европу в пух и прах раскритиковал президент США Дональд Трамп. То, что Европа приютила у себя миллионы мигрантов, он назвал большой ошибкой. А Ангеле Меркаль, говорит, надо готовиться к восстаниям в стране из-за ее миграционной политике. И посоветовал равняться на США.

США не будут миграционным лагерем, не будут. Посмотрите, что происходит в Европе и других местах. Мы не можем допустить этого в США. Наша страна должна быть безопасной. А это начинается с границ,
– сказал президент США Дональд Трамп.

В США не церемонятся с нелегалами. С мая правила стали еще жестче. Нелегальных мигрантов из Мексики задерживают на границе и забирают у них детей. Их до выяснения всех обстоятельств держат в клетках. За полтора месяца такая судьба постигла две тысячи детей. В ООН призывают США прекратить издеваться над беженцами.

"Американская ассоциация педиатров назвала это, как "разрешенное властями жестокое обращение с детьми, которое может нанести необратимый ущерб и иметь последствия на протяжении всей их жизни". Я призываю Соединенные Штаты немедленно прекратить такую ​​практику", – подчеркнул верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

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Жестокостью в отношении детей возмущена и американская общественность. Несогласие выразила даже жена президента Мелания Трамп. А вот активисты устроили митинг специально для министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Пришли в мексиканский ресторан, где она обедала, и громко скандировали "Позор!" требуя ее отставки.

В то же время в ООН уверяют, что кризис беженцев больше повлиял не на развитые страны Запада. 85% перемещенных лиц находятся именно в развивающихся странах. Неутешительная ситуация и в Украине. По данным Минсоцполитики, по состоянию на начало июня война заставила покинуть родные дома чуть более полутора миллиона наших соотечественников. Больше всего людей из зоны боевых действий выехало в другие районы Донецкой и Луганской областей, в Харьковскую, Днепропетровскую и Киевскую области. Часть украинцев отправилась искать лучшей жизни в другие страны.

Теги: беженцы Новости США Европа
Источник: 24 канал
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