День борьбы с коррупцией: какое место занимает Украина в мировом рейтинге

С ней борются, а она не сдается. Коррупция в Украине самая живучая в Европе. В этой части мира мы уверенно лидируем по количеству взяточников и расхитителей бюджетных денег.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Что мешает в Украине ее побороть? Где они живет – в коридорах или в каждом из нас?

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Гривны, евро, доллары. Ежедневно в Украине задерживают несколько десятков взяточников. От врачей до спецназовцев. Рядовые люди чувствуют коррупцию везде. А международные аудиторы подкрепляют эти ощущения цифрами.

По оценке МВФ, ежегодно Украина теряет от коррупции около 2 миллиарда долларов. Это цифра, которая соответствует почти двум бюджетам Нацполиции, более чем 10 ежегодным бюджетам Генеральной прокуратуры,

– подчеркнул глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

В борьбе коррупционеров и антикоррупционеров пока уверенно выигрывают первые. Хотя у НАБУ есть шанс отыграться. Только за первое полугодие этого года бюро открыло дела о хищении более 6 миллиардов долларов. Все обвиняемые – топ-чиновники.

Во-первых, начали арестовываться, задерживаться, люди, которые ранее были неприкасаемыми. Во-вторых, и это уже с другими антикоррупционными органами, мы начали забирать активы. Последний из примеров – это арест двух теплоэлектростанций, бенифициарами которых являются влиятельные народные депутаты,

– подчеркнул директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Речь идет о братьях Дубневичах. Их обвиняют в присвоении 1,5 миллиарда гривен. Однако суд не спешит выносить решение, а значит о возврате средств речь пока не идет. А дело бывшего главного фискала Романа Насирова суд рассматривает почти год, и то – еще до сих пор не по сути. В этом случае речь идет о сумме в 2 миллиарда. Дело о рюкзаках Авакова суд вообще закрыл. Мол, недостаточно оказалось доказательств того, что сын министра МВД продал нацгвардейцам наплечники по завышеной цене. А значит деньги налогоплательщиков остались в кармане министерского сына.

Вместо пронизанных коррупцией судов – в Украине уже не первый год пытаются создать Антикоррупционный. Пока эксперты отбирают кандидатов. Нужно 27 судей с безупречной репутацией.

Мы для себя установили такую черту или планку – вторая декада февраля 2019 года. Мы предоставляем рекомендацию в Высший совет правосудия, после этого там идет еще свой процесс,

– прокомментировал заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка.

Если в борьбе с топ-коррупционерами результаты пока более чем скромные, то ментальность рядовых украинцев претерпела изменения. За последние 5 лет уменьшилась бытовая коррупция. Скажем, при оформлении различных справок, уже не все несут чиновникам магарычи.

Благодаря внедрению центров предоставления административных услуг, благодаря медицинской реформе, реформе образования, люди начинают меньше чувствовать эту "маленькую", как ее называют "пети-корапшн", то есть ту коррупцию, которая касается конкретно их,

– рассказал председатель правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Хотя тех, кто несет, все еще немало. Вот, например, данные одного из опросов на тему лояльности к взяткам. 17 % – столько украинцев считает, что ради блага семьи можно дать взятку. 9% граждан приветствуют взяточничество, если вопрос имеет существенное общественное значение. 62,7 % украинцев назвали медицину самой коррумпированной сферой. 39,7 % респондентов сказали, что сталкивались со взяточничеством в Государственной автомобильной инспекции. 38,6 % – в получении госжилья. 30,3 % украинцев встречали коррупцию при контактах с представителями прокуратуры, 30,3 % – при контактах с представителями судебной системы. Кстати, люди старшего возраста более терпимы к взяткам и кумовству, чем молодежь. И уверены, что коррупционеры – это лишь представители власти.

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Тем временем, в мировом рейтинге преодоления коррупции мы на 130 месте. По состоянию на 2017 год мы остаемся одной из самых коррумпированных стран Европы после России. Данных за этот год пока нет. Их обнародуют в начале следующего года.