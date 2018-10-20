Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкозаболеваний в мире. К сожалению, медики констатируют, что каждая женщина может обнаружить у себя опасную болезнь. Болезнь не учитывает ни возраст, ни статус или образ жизни человека. Нередко популярные актрисы или певицы борются со страшным диагнозом и побеждают болезнь.

20 октября в Украине отмечают День борьбы с раком груди. Рак молочной железы является вторым онкологическим заболеванием после рака легких по количеству больных (включая мужчин). Известно, что чаще всего от онконедуга страдают пациентки с 13 лет. По статистике, больше всего шансов выздороветь имеют те, кто вовремя обратился за медицинской помощью. Однако диагностированная опухоль даже на последней стадии – это не приговор. Ярким подтверждением этому являются истории знаменитостей, которые вопреки прогнозам врачей побороли онкозаболевание.

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Анджелина Джоли



В семье Джоли рак груди был наследственным

Известная американская актриса Анджелина Джоли начала регулярно посещать своего врача после смерти матери, которая 10 лет боролась с онкозаболеваниями. Знаменитости в 2013 году диагностировали 83% вероятности возникновения рака молочной железы. Одна из самых красивых женщин мира не колеблясь сделала двойную операцию и избавилась от опухоли.

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Наследственная болезнь повлияли на жизнь актрисы. Известно, что Анджелина Джоли активно занимается благотворительностью. Кроме усыновления детей из разных уголков мира, женщина является послом доброй воли ООН и участницей ряда благотворительных программ.

Кайли Миноуг



Побороть рак Кайли Миноуг помогли поклонники

Австралийская певица Кайли Миноуг узнала о страшном диагнозе в 36 лет. Врачи не с первого раза обнаружили болезнь. В 2005 году женщина внезапно отменила все концерты и провела долгое время в госпитале. Поклонники не забрали деньги, которые потратили на билеты, и таким образом поддержали Кайли Миноуг. Известно, что австралийка пережила операцию и успешно прошла курсы химиотерапии.

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Болезнь навсегда изменила Кайли Миноуг. Она основала благотворительный фонд, который помогает женщинам бороться с раком молочной железы. Кроме этого, певица написала книгу, в которой поделилась своими переживаниями во время лечения, чем заставила тысячи женщин обследоваться. По словам поклонниц творчества Кайли Миноуг, после инцидента со звездой они регулярно посещают врачей.

Лайма Вайкуле



Лайма Вайкуле вылечила рак за границей

Врачи диагностировали рак у латышской певицы Лаймы Вайкуле в 1991 году. Тогда медики не давали шансов на выздоровление женщины. Однако звезда с твердым характером не приняла такую информацию и активно боролась с опухолями. Впоследствии Лайма Вайкуле успешно прошла лечение за рубежом и вернулась на сцену.

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После болезни женщина воспринимает проблемы в жизни как мелочи. К здоровью певица относится с осторожностью, регулярно проходит обследования, однако не злоупотребляет визитами в больницу.

Выздоровление было большим счастьем для меня. тяжелая болезнь сделала меня лучше. Я хочу продолжать жить, петь, танцевать, дарить людям радость, кому-то помогать, совершенствоваться,

– рассказала в одном из интервью Лайма Вайкуле.

Синтия Никсон



У Синтии Никсон рак диагностировали на ранней стадии

Актриса Синтия Никсон, которая получила невероятную популярность после съемок в сериале "Секс в большом городе", является одной из женщин, переживших рак груди. Обнаружили опасное заболевание в 2002 году. Спасло жизнь американке то, что болезнь диагностировали на ранней стадии. Потому после операции и 6-месячного курса химиотерапии женщина вернулась к обыденной жизни и даже позировала для фотокамер после потери волос.

При современном уровне развития медицины побороть рак молочной железы возможно. Главное – вовремя его обнаружить,

– уверяет Синтия Никсон.

После выздоровления актриса стала одной из активисток движения, которое борется с раком груди.

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Дарья Донцова



Дарья Донцова призналась, что у нее рак, на четвертой стадии. Несмотря на это лечение прошло успешно

Известная российская писательница Дарья Донцова узнала о раке груди в 1994 году. Медики диагностировали 4 стадию страшного заболевания, которая является последней. Врачи давали неутешительные прогнозы, однако женщина не опускала руки и продолжала бороться за жизнь. Дарья Донцова перенесла несколько сложных операций, прошла курс химиотерапии и облучения.

Впоследствии писательница издала книгу "Записки безумной оптимистки", в которой описала весь ход лечения. Кроме этого, Дарья Донцова является послом программы "Вместе против рака груди".

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Истории известных женщин, которые одолели смертоносные опухоли, – яркий пример того, что нужно бороться с болезнью. Знаменитости в один голос заявляют: каждая женщина должна регулярно посещать гинеколога и маммолога, следить за своим состоянием здоровья. Ведь коварство смертоносного заболевания заключается в том, что на ранних стадиях проявления болезни абсолютно незаметны.