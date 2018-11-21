21:03
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Евгения Мазур
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Евгения Мазур

      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали

      600
      Тетяна Забродська
      Тетяна Забродська / 24 канал

      Про найцікавіші факти з біографії командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України (день яких в нашій країні відзначають 21 листопада), генерал-лейтенанта Михайла Забродського – в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу із його дружиною Тетяною Забродською.

      Забродський має військову родину

      Тетяна Забродська

      "Мене часто сприймають як генеральшу. Цей стереотип працює завжди. Дратує – до бєшенства. Бо коли уже поставили клеймо "генеральша", ніхто навіть не намагається углибитись у те, що я теж посадова особа, маю своє військове звання, вчилась на військового фінансиста, і мені ті знання в голову впали не через те, що я – "генеральша". Саме оце слово ненавиджу. По-перше, десь з совдепа є таке уявлення, що генеральша – така "тумбочка", добре за 50 років... Коли Міша ще не був генералом, у мене був випадок. Мала зустрітись з кимось, кого уже залякали: от, прийде начфінша, майорша… "Майорша" – теж слово, яке передбачає, що прийде така колоритна женщіна. А прибігаю я, сідаю перед ним. Чоловік на мене дивиться і каже: "Добрий день. А Ви до кого?". Я кажу: "Ну, давайте будемо знайомитись. Я – майор Забродська". Він каже: "Ви?! Я чесно очікував таку нормальну жіночку… а Виии…", – розповіла 24 каналу майор Забродська.

      Читайте також: Новопризначений командувач сил АТО Михайло Забродський: найцікавіше з біографії

      Його дружина – теж десантниця

      За слова ми Забродської, вони із чоловіком познайомились у штабі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, коли вона прийшла туди на стажування.

      Тетяна Забродська

      "Я навчалась на 4-му курсі, прийшла на стажування у частину. У повсякденній формі одягу – сорочка, спідниця, туфлі на такій тоненькій золотенькій шпилечці, тоді так було дуже модно. При чому, брат мене попереджав: "Таня, не йди у спідниці! Вдягнись нормально, все одно постійно будеш ходити у камуфляжі". Я йому тоді сказала, що він нічого не розуміє, а я маю перший раз у частину піти красива. От я прийшла красива на КПП. Стою. А тут – начальник штаба. Дивиться так зверху і каже: "Бажаю здоров'я! Що за форма одягу?! Завтра – форма одягу камуфляж!". Ні, ну камуфляж, так камуфляж, далі приходила вже як сказали. Але зараз чоловік мені каже: "Эти шпильки сделали свое дело!". Вони у нас – як сімейна реліквія. Досі їх періодично обуваю, і гуляю перед чоловіком: "Ну, і як тобі через 10 років?". Хоча тоді, на КПП, якось не було відчуття, що ось це – кохання мого життя. Тоді це був просто суровий командир, який на мене гарчав. Ну, як суровий… Тоді в голові зовсім інші слова були… Потім було друге стажування… Потім прийшла у частину вже лейтенантом. З часом, як кажуть, ми зрозуміли, що не можемо жити один без одного. Почали жити разом – у нас був спальник на зйомній квартирі і більше нічого. По-військовому аскетично все було. Потім потроху почали обростати побутом. Отака чудова історія про магію ДШВ", – розповіла вона.

      Читайте також: Українські десантники отримають десантно-парашутні системи зі США

      Забродський – людина війни

      За словами Забродської, її чоловік – приклад того, яким має бути офіцер Збройних сил України.

      "Я чоловіком захоплююсь як військовим. Дивлячись на нього, можна навчитись тому, яким має бути офіцер. Нема чогось такого, чому він мене навчив, що зараз можу назвати мені непотрібним. Він мені завжди казав: "Ти не лише начфін. Ти – офіцер". Все. Колись молодим курсантом я закохалась у начальника штаба, у його ставлення до служби, у те, який у нього склад розуму, і у те, наскільки він людина-війна! Він ас цієї справи. У нього така голова – що не можливо уявити зі сторони. Це кажу навіть не з жіночої точки зору, а з військової. Коли бачу, що він сидить, і очі у нього дивляться прямо десь у далечінь, одразу питаю: "Куда поедем?"… І з тим його рейдом інакше бути не могло", – розказала вона.

      Тетяна Забродська

      "Мені багато знайомих розповідали про той посттравматичний стресовий розлад, про те, що хлопці приїжджають додому і воюють ночами. Коли Міша перший раз приїхав у відпустку з війни – я цього дуже боялась. Бо мені розказували з таким надривом: що от хтось уві сні захватує, душить… Але я цього не відчула. Не було. Мій чоловік мене оберігає від усього цього", - додала Забродська.

      У родині Забродського мало цивільного

      "Цивільного у нашому житті не так уже і багато. Ми з чоловіком весь час на службі. Ми разом. Коли у нього бувають якісь дуже довгі відрядження, я теж намагаюсь придумати, як мені поїхати до своїх, щоб хоча би його побачити. Хоча би на хвилиночку. Проїхати побачити всіх своїх хлопців – так спокійніше. Взимку, коли вони були на позиціях на Промці, на Зеніті, мій приїзд хлопці зустріли словами: "Миколаївна, ти чого сюда приїхала? У нас все нормально!". Але чаю з ними попить таки дозволили, розказати, що в Житомирі все добре – встигла. Вони мене дуже оберігають. З такою повагою до мене ставляться! Я стараюсь робити на роботі все так, щоби бути до них трошечки ближчою", – розказала дружина командувача.

      Тетяна Забродська

      "У цивільному одязі мене впізнають лише люди, які дуже мені близькі і з якими ми "по гражданкє" перетинались. Я дуже люблю плаття! Коротенькі. Довгі – дуже рідко, на якісь свята. Іноді дуже хочеться змінити форму на платтячко і відчути себе жінкою не лише всередині, а й зовні. Тому у відпустці в частину я завжди прихожу у платтячках. Це стримано-короткі плаття, бо я ж уже не дівчинка, щоб на роботу з голою попою приходити"¸ - додала вона.

      У родині Забродського не люблять показного патріотизму

      За словами дружини командуючого, демонстративне носіння вишиванки у їхній родині не схвалюється.

      "З військової точки зору у сина з дитинства закладене – не зрадити Батьківщину. Патріотизм у нашій родині – на першому місці. Я своїй дитині не вдягаю вишиванку. Навіть у садочку про це знали. Моя дитина – патріот у душі. А зовні – можна обвішать людину прапорами, вишиванками, шароварами, але якщо всередині поваги до Батьківщини немає – то все пусте. Коли іде боєць, військовий у формі, поліцейський у формі, наш син знає – це Захисник. Він знає, що ця людина оберігає нашу Україну", - наголосила Забродська.

      Тетяна Забродська

      Більше фактів про життя головної родини Десантно-штурмових військ Збройних сил України читайте у спецпроекті 24 каналу: Тил Героя України: розповідь Тетяни Забродської

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости политики Публикации Война на Донбассе АТО Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      сегодня , 20:01 День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      Євгенія Мазур 596
      Украинская единая церковь: какие провокации готовит Кремль?
      сегодня , 19:01 Украинская единая церковь: какие провокации готовит Кремль?
      Інна Жолобович 360
      Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
      сегодня , 18:00 Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
      Юлія Девда 236
      США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      сегодня , 17:02 США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      Злой Одессит 1020
      День гідності: П’ятий рік революції шансів
      сегодня , 16:30 День гідності: П’ятий рік революції шансів
      Євгенія Мазур 174
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук