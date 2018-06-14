11:32
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь

3260 Читати новину українською
День донора в Украине 2018
День донора в Украине 2018 / 24 Канал

14 июня отмечается Всемирный день донора. С каждым годом украинцы все активнее начинают сдавать кровь. Особенно популярным донорство стало с началом войны в Донбассе. Тогда появилось осознание, зачем сдавать кровь. Украинцы поняли, что это действительно может спасти жизнь.

Эта процедура – не только благородный жест, она приносит пользу организму самого донора.

Иммунная система

Если сдавать кровь регулярно, то это может стать профилактикой заболеваний иммунной системы. Речь идет о таких "накопительных" заболеваниях, вызванных проблемами с обменом веществ – это подагра, атеросклероз, а также нарушение работы поджелудочной железы, желудка, печени и др.

Смотрите также: Что нужно знать донору крови: важные советы в инфографике

Сердечно-сосудистая система

Во время совместных исследований американским и финским ученым удалось доказать, что систематическое донорство может снизить риск заболевания различными сердечно-сосудистыми болезнями. Дело в том, что избыток крови оказывает нагрузку на сосуды и сердце. И именно благодаря донорству можно вывести этот лишний балласт. После сдачи крови организм получает сигнал об обновлении и начинает возмещать потери и стимулировать кроветворение.

Кровопотеря

Люди, которые регулярно сдают кровь, легче переносят потерю крови. Организм донора привык активно обновлять запасы крови, поэтому он может быстрее восстановиться после проблемной ситуации.

Омоложение

Во время регулярной потери крови происходит и регулярное ее обновление. Таким образом омолаживается весь организм. Некоторые исследования показывают, что регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни на 5-7 лет.

Кстати, по статистике женщины живут дольше мужчин примерно на 5 лет. Некоторые из медиков видит связь между увеличением продолжительности жизни у женщины и ежемесячными потерями крови. Женщины и сами замечают, что после критических дней тело обновляется, в частности улучшается состояние кожи и волос.

Психологическая составляющая

Еще одним важным элементом донорства можно считать мощную эмоциональную разрядку, которую получает человек после сдачи крови. Когда донор осознает, что сделал доброе дело, возможно, даже спас жизнь, то это приносит колоссальный эмоциональный подъем.

Донорство - це потужний емоційний підйом

Донорство – это мощный эмоциональный подъем

Бонусы

Когда донора готовят к сдаче крови, его бесплатно обследуют на такие опасные болезни как ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис и др. Таким образом донор может выявить заболевание на ранней стадии и начать ее немедленное лечение.

Защищает права донора и законодательство. В Украине человеку, что сдал кровь, дают два дополнительных выходных на работе или учебе для полноценного восстановления. При этом заработная плата сохраняется.

Риски

Сегодня даже в нашем государстве шансы навредить организму донора при сдаче крови практически равны нулю. Процедуру проводят с использованием современного оборудования. А одноразовые приборы для сбора крови сделаны таким образом, что использовать их повторно просто невозможно.

Правила поведения донора

Ну и напоследок, если вы все-таки решились сдавать кровь, то следует помнить несколько правил поведения, чтобы эта процедура прошла для вас безболезненно и без стресса для организма.

Що треба знати донору

Правила, которые помогут донору восстановиться

Так, за несколько дней до процедуры, а также после сдачи крови следите за своим питанием – избегайте жирной, копченой и жареной пищи, а также молочных продуктов и алкоголя. Употребляйте как можно больше жидкости, особенно рекомендуют пить сладкий чай или компот, ведь глюкоза поможет быстрее восстановиться.

В этот период откажитесь от тяжелых физических нагрузок – старайтесь больше отдыхать. Именно поэтому донору выделяют 2 выходных дня. После сдачи крови у человека может возникнуть легкое головокружение, поэтому управление авто в этот период запрещено.

Що труба знати донору

Памятка для донора

Если вы будете соблюдать все эти правила, то ваш организм полностью восстановит свои силы уже в течение ближайших двух недель.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Лечение Здоровье Публикации Статьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
57
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3260
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сегодня, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1543
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 июня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 518
Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
сегодня, 09:32 Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
395
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук