День Достоинства и свободы в Украине отмечают уже 5-й год подряд. 21-го ноября 2013-го года на Майдане начался массовый протест, переросший в кровавые события. Как чествуют память Героев, читайте в статье.

21 ноября 2013 года стало началом Революции Достоинства – на Майдан Независимости в Киеве вышли люди с мирным протестом против отмены тогдашней властью подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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Программа Памяти жертв Революции Достоинства в Киеве

Согласно программы мероприятий к 5-й годовщине Революции Достоинства, 20 ноября состоится открытие выставки "Майдан: детали" в Верховной Раде Украины, экспозиция которого расскажет историю Майдана через детали – артефакты, которые, кроме своих историй, апеллируют к воспоминаниям участников Майдана и всем украинцам.

21 ноября, в отреставрированном Доме Профсоюзов откроется информационно–выставочный центр Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства, где будет презентована выставка "Навстречу свободе" и книга "Майдан от первого лица. Региональное измерение (Львовская – Черниговская области)".

В этот же день в Художественном Арсенале откроется международная выставка "Революціонуймо" – более 30 современных художников и художественных групп из 15 стран языком инсталляции, живописи, мультимедий, видео- и фотодокументаций, перформанса будут говорить о событиях революций и анализировать их как общественное явление.

А в Украинском доме состоится художественная акция "Путь Достоинства" при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, Национальной заслуженной академической хоровой капеллы "Думка", солистов Национальной оперы Украины.

21 ноября стартует информационная кампания под лозунгом "Заботимся о стране и сегодня!"– видеоролики и уличные баннеры будут раскрывать тему ежедневной актуальности ценностей, которые стали определяющими чертами людей на Майдане.

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30 ноября на Майдане Независимости, вокруг монумента Независимости будет размещена уличная выставка "100 лет борьбы", посвященная 5-й годовщине Революции Достоинства и 14-й годовщине Оранжевой революции.

Программа Памяти жертв Революции Достоинства во Львове

Завтра, 21 ноября, во Львове будут отмечать 5-ю годовщину Революции Достоинства и День достоинства и свободы. Мероприятия начнутся в 15:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко "Воспоминаниями о Майдане", передает пресс-служба ЛОГА.

В 16:00 погибших во время Революции Достоинства, а также борцов за волю Украины, генерала Сергея Кульчицкого и полковника Андрея Соколенко почтят на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений №67.

В 16:10 здесь начнется панихида с участием руководителей львовских приходов разных церквей.

В 17:00 мероприятия продолжатся на площади возле памятника Тарасу Шевченко.

В этот день во Львовском органном зале состоится бесплатный мемориальный органный концерт от Надежды Величко, посвященный пятой годовщине Революции Достоинства. Он начнется в 19:00 на ул. Степана Бандеры, 8.

Программа Памяти жертв Революции Достоинства в Одессе

21 ноября 2018 года в 10:00 в центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоится торжественная церемония возложения корзин и цветов к памятнику Т.Г. Шевченко по случаю Дня Достоинства и Свободы.

На время проведения ритуала возложения корзин и цветов к памятнику Т.Г. Шевченко – с 09:40 до 10:20 будет временно прекращено движение транспортных средств на участке от дома № 24 до дома № 36 по ул. Маразлиевской и по проул. Сабанскому.

Также в течение ноября в дошкольных, внешкольных и учреждениях общего среднего образования и библиотечных учреждениях города пройдут мероприятия, посвященные революционным событиям 2004 года и Революции Достоинства, ее участникам, участникам антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и значению этих событий в развитии гражданского общества.

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Причины Евромайдана

Четыре года назад в этот день, 21 ноября, Кабинет Министров Украины под руководством Николая Азарова принял постановление о приостановлении процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, что должно было произойти на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.



Евромайдан начинался с мирных протестов

Соглашение сорвалось из-за того, что тогдашний президент Виктор Янукович уверял, что евроинтеграция Украине очень дорого обойдется, последней указывали сумму в 160 миллиардов долларов.

И для возобновления евроинтеграционного процесса тогдашняя украинская власть потребовала от ЕС компенсировать эту сумму. Взамен, как "дешевую" альтернативу сближению с ЕС, режим Януковича предлагал Украине присоединиться к Таможенному Союзу с Россией.

Поэтому, ссылаясь на эти расходы, 21-го ноября, за неделю до Саммита в Вильнюсе, правительство Азарова приняло решение отказаться от подписания Соглашения, что вызвало возмущение в обществе и волну массовых протестов по всей стране.

Начало протестов Революции Достоинства

Уже вечером того же дня на Майдане Независимости в Киеве собрались более тысячи человек, к протестующим также присоединился и ряд тогдашних оппозиционных политиков. В тот же день Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014-го года.

Подобные же решения судов, особенно в отношении политических акций оппозиционеров, во времена Януковича имели системный характер. Кроме Киева, акции состоялись в Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Луцке. Параллельно в соцсетях и СМИ для определения протестов распространились слово и хэштег "Евромайдан", который стремительно набирал популярность.

Хронология событий

Несмотря на запрет суда, уже на следующий день количество людей в Киеве начало увеличиваться, и к вечеру 22-го ноября уже насчитывалось несколько тысяч протестующих.

В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими, последние попытались установить палатки. 23-го ноября работники милиции пытались оттеснить митингующих с Майдана, обосновывая это необходимостью установки новогодней елки, которая впоследствии стала одним из символов Евромайдана.



В ноябре 2013-го года протесты приобрели массовый характер

Уже 24 ноября состоялись первые массовые митинги в Киеве (100 тысяч участников) и Львове (около 20 тысяч). Также в эти дни массовые акции продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. Однако в некоторых городах митинги были разогнаны силовиками. 26 ноября к протестам организованно присоединились студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии.

Разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года, смотрите в видео:

В последующие дни состоялись предупредительная и общая студенческая забастовки. Участники протестов всячески старались не отождествлять себя с какими нибудь политическими силами, поэтому существовало табу на использование символики политических партий. Хотя сами оппозиционные политики на митингах присутствовали. Разгоны акции протеста по мере приближения и завершения саммита в Вильнюсе понемногу спадали, людей, которые ночевали на Майдане, становилось все меньше.

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Сразу после завершения Вильнюсского саммита, в ночь на 30 ноября 2013-го года спецназовцы "Беркута" получили приказ разогнать протестующих, которые еще оставались на Майдане. "Беркутовцы" во время силового разгона избили десятки активистов, преимущественно молодежь.

Случаи неправомерного применения силы сотрудниками спецотряда МВД были зафиксированы журналистами. Часть протестующих смогла найти убежище на территории Михайловского собора, который на протяжении нескольких месяцев был одним из оплотов революционеров.

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