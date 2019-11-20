День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове

В Украине 21 ноября отмечают уже шестую годовщину Дня Достоинства и Свободы. Уже объявлена программа мероприятий в Киеве и Львове.

В новой истории Украины День Достоинства и Свободы – государственный праздник, который имеет очень важное значение. В этот день мы чествуем мужественных патриотов, которые несокрушимо стояли на защите прав наших граждан и национальных интересов нашей страны.

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21 ноября в истории Украины – почему мы помним этот день?



Горящие шины на Майдане в Киеве, 2013 год / Фото: Репортер

День Достоинства и Свободы является "преемником" Дня Свободы, так как 22 ноября украинцы с 2005 по 2011 год отмечали события Оранжевой революции. Предыдущий праздник отменил президент-беглец Виктор Янукович, но Майдан снова напомнил о себе 21 ноября 2013 года. На главную площадь Киева в знак протеста против решений правительства вышли люди, чтобы не позволить существующей на то время власти приостановить евроинтеграционный курс Украины.

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Ночь на 30 ноября стала началом противостояния народа и силовиков. Объясняя жестокое избиение мирных граждан желанием поставить новогоднюю елку на главной площади столицы, власть еще больше разозлила и сплотил Майдан. Так началась Революция Достоинства.

Программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве в 2019 году



Как в Украине чтят память героев / Фото: podrobnosti.mk.ua

Как Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы в 2019 году, и что будет происходить в столице 21 ноября:

12:00-13:00 – "Метемпсихоз", выставка трехмерных картин, кукол-мотанок и неоскульптур на тему перевоплощения души, открытие художественного проекта Оли Рондяк, Информационно-выставочное пространство Музея Майдана, 2-й этаж Дома профсоюзов, Украина.

– "Метемпсихоз", выставка трехмерных картин, кукол-мотанок и неоскульптур на тему перевоплощения души, открытие художественного проекта Оли Рондяк, Информационно-выставочное пространство Музея Майдана, 2-й этаж Дома профсоюзов, Украина. 14:00-17:00 – "Киев несокрушимый", творческое мероприятие – кино, фото, музыка при участии режиссера Фила Стронгмена, фотографа Владимира Шуваева и пианистки и художницы Влады Бучко, колонный зал КГГА, улица Крещатик, 36.

– "Киев несокрушимый", творческое мероприятие – кино, фото, музыка при участии режиссера Фила Стронгмена, фотографа Владимира Шуваева и пианистки и художницы Влады Бучко, колонный зал КГГА, улица Крещатик, 36. 16:00-18:00 – открытие выставочного пространства и выставки с одноименным названием "М3: Майдан. Мемориал. Музей" на месте строительства Музея Революции Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 5.

– открытие выставочного пространства и выставки с одноименным названием "М3: Майдан. Мемориал. Музей" на месте строительства Музея Революции Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 5. 18:00-19:00 – молитва за Небесную Сотню и зажжение свечей возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ;

– молитва за Небесную Сотню и зажжение свечей возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ; 19.00-23.00 – вече на Майдане Независимости "Мы имеем достоинство!", которое организовывает Движение Сопротивления Капитуляции без использования партийной символики, организаторы призывают взять с собой желтый скотч как символ борьбы украинцев за свое государство и свободу.

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Также в течение дня 21 ноября с 10 часов утра до 19 часов вечера в Киеве можно заказать экскурсию по экспозиции "Навстречу Свободе" в Информационно-выставочном центре Музея Майдана и пройти экскурсионное шествие по местам Революции Достоинства в центральной части города.

Кроме того, 21 ноября в 18:00 возле посольства КНР в Украине состоится акция в поддержку гонконгского Майдана. В этот же день гонконгцы выйдут с флагами Украины, чтобы выразить солидарность с нашей борьбой за свободу. Подробнее о событии – на странице в фейсбуке Освободи Гонконг: Акция солидарности.

Подробнее о протестах в Гонконге: Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан

Программа мероприятий на День Достоинства и Свободы 2019 во Львове



Львов будет отмечать шестую годовщину Дня Достоинства и Свободы / lviv-lj.livejournal

21 ноября 2019 года мероприятия пройдут и в других городах Украины. Во Львове в День Достоинства и Свободы состоятся такие мероприятия:

08:30 — молебен за Героев Небесной сотни, Лычаковское кладбище, поле Почетных захоронений 67

— молебен за Героев Небесной сотни, Лычаковское кладбище, поле Почетных захоронений 67 14:00 — зажжение свечей в память о героях Майдана и Небесной сотни, улица Кривоноса, Замковая, Мемориал памяти Героев Небесной Сотни;

— зажжение свечей в память о героях Майдана и Небесной сотни, улица Кривоноса, Замковая, Мемориал памяти Героев Небесной Сотни; 15:00-16:30 — встреча с участниками событий на Майдане, участниками войны на Востоке Украины; просмотр фильма "Зима, которая нас изменила", Дом офицеров, улица Театральная, 22;

— встреча с участниками событий на Майдане, участниками войны на Востоке Украины; просмотр фильма "Зима, которая нас изменила", Дом офицеров, улица Театральная, 22; 15:30-19:00 — "Мой Майдан: вчера, сегодня, завтра", акция мемориального Музея достоинства, улица Шептицких, 45;

— "Мой Майдан: вчера, сегодня, завтра", акция мемориального Музея достоинства, улица Шептицких, 45; 16:30 — выставка-флешмоб "Принеси фото с Майдана", улица Шептицких, 45;

— выставка-флешмоб "Принеси фото с Майдана", улица Шептицких, 45; 17:30 — Ноябрь-2013 в фото и видео под открытым небом", улица Шептицких, 45;

— Ноябрь-2013 в фото и видео под открытым небом", улица Шептицких, 45; 18:00 — "Мы помним", панихида, приветственные слова, флешмоб, площадь перед центром Довженко.

— "Мы помним", панихида, приветственные слова, флешмоб, площадь перед центром Довженко. 19:00 — студенческое шествие и вече в память о Героях Небесной Сотни и участниках Революции Достоинства, памятник Степану Бандере, памятник Тарасу Шевченко.

— студенческое шествие и вече в память о Героях Небесной Сотни и участниках Революции Достоинства, памятник Степану Бандере, памятник Тарасу Шевченко. 20:00 — "Музыка Майдана", музыкальные произведения Майдана исполнят на пианино, чтобы в атмосфере Майдана вспомнить о начале революции, улица Михаила Кривоноса, Замковая, Мемориал памяти Героев Небесной Сотни.

Мероприятия в отдельных городах начнутся еще 20 ноября и продлятся до 22 ноября. А некоторые выставочные события и экспозиции смогут принимать посетителей до конца месяца.