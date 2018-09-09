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День физкультуры: в Киеве стартовал "главный спортивный фестиваль страны"

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В День физкультуры и спорта центральная улица столицы, Крещатик, превратилась в спортивную площадку: здесь проходит фестиваль Intersport Fest, самая интересная часть которого – забеги на два, пять и 10 километров. Всего в забегах примут участие более шести тысяч участников разного возраста.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Марина Молька.

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По ее словам, утро воскресенья 9 сентября для жителей Крещатика выдалось шумным, ведь здесь собрались тысячи людей – только участников более восьми тысяч, а еще же и болельщики.

Для студентов участие в соревнованиях бесплатное. А те студенты, которые покажут лучший результат, пятеро юношей и пятеро девушек, получат подарок – поездку в Чехию,
– сообщила журналистка.

И добавила, что у соревнований в этом году есть и благотворительная цель. Как рассказал главный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий, участники забега на дистанцию в два километра автоматически принимают участие в сборе средств на покупку оборудования для отделения интенсивной терапии клиники "Охматдет".


Участники забега готовятся к старту

Всем участникам, подытожила Марина Молька, будут вручены памятные медали, да и победители не останутся без призов.

Напомним, в 2017 году фестиваль проходил 10 сентября, собрал более 10 тысяч участников и объединил на одной улице 20 видов спорта.

Теги: Новости Украины Новости Киева Фестивали
Источник: 24 канал
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