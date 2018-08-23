День флага 2018: как украинцы оригинально отмечают праздник – смотрите фото

В четверг, 23 августа, в честь Дня государственного флага Украины в разных городах проходят яркие и оригинальные мероприятия.

Во Львове на торжества пригласили дочь погибшего Героя Украины, бойца 24-го батальона Айдар Сергея Федорова. Желто-синий флаг для него был особенным.

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"Мой папа ночью перед началом войны взял флаг и повесил его на электрический столб, чтобы его не могли снять. И те военные, которые проезжали на своих БТРах, видели этот флаг и они были очень рады, что здесь живет украинская семья, которая любит Украину и ею очень гордится", – рассказала дочь погибшего.



Львов

Шествие с флагом прошло по улицам Черновцов. Студенты, школьники, волонтеры, сотни буковинцев несли два флага – сине-желтый и красно-черный. Каждый флаг – по 25 метров, что символизирует 25 регионов вместе с оккупированным Крымом. Верят, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.



Черновцы

А в Харькове с самого утра на площади Конституции сотни горожан устроили флешмоб. Сложили флаг с сердцем и подняли его вверх. А потом на желто-синем полотне появилась надпись UA. Под ней стояли украинские воины, спортсмены, молодые ученые и горожане, которые пришли в вышиванках.



Харьков

В Одессе огромный 27 метровый флаг развернули на Потемкинской лестнице. Делают это каждый год, и длина флага всегда такая же, сколько лет независимой Украине.



Одесса

Оригинально поздравили Украину с праздником черкасские лесники. Зеленый герб вырастили в Грушковском лесничестве. Для создания вечнозеленого герба размером 10 на 6 метров использовали три сотни саженцев вечнозеленого растения самшита. Высадили растения в 2011 году к 20-й годовщине Дня Независимости. За это время трезубец уже вырос на полметра.

"Патриотизм должен существовать в душе каждого украинца, может это какая-то маленькая частица. Однако люди приезжают, смотрят, организуют экскурсии, фотографируются, то есть какое-то сознание уже формируется даже у тех школьников маленьких, которые приезжают сюда", – пояснил лесничий Сергей Могила.



Черкассы

К праздникам своим творением порадовали горожан и туристов закарпатские флористы. Всю ночь выкладывали из цветов огромную карту Украины и трезубец. Утром все установили на центральной площади Ужгорода.



Ужгород

Размер цветочного творения – 8 на 8 метров, для создания композиции понадобилось больше 6 тысяч цветков.