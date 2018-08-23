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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

День флага: как выдающиеся украинские спортсмены поздравили Украину

13 Читати новину українською
Наталья Прищепа
Наталья Прищепа

23 августа Украина празднует День национального флага. С праздником соотечественников через соцсети поздравили выдающиеся спортсмены.

Так, посты в Instagram на данную тематику уже выложили Жан Беленюк, Олег Верняев, Ольга Харлан, Юлия Левченко, Ольга Ляхова, Наталья Прищепа, Кристина Стуй.

Читайте также: День флага: самые интересные факты об украинском флаге

 

З Днем Державного Прапора тебе,Україно! #ukraine

Публикация от Kristina Stuy (@kristina_stuy)

 

З днем прапору, Україна:)

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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Теги: День Независимости Новости спорта
Источник: 24 Канал
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