День флага: как выдающиеся украинские спортсмены поздравили Украину
23 августа Украина празднует День национального флага. С праздником соотечественников через соцсети поздравили выдающиеся спортсмены.
Так, посты в Instagram на данную тематику уже выложили Жан Беленюк, Олег Верняев, Ольга Харлан, Юлия Левченко, Ольга Ляхова, Наталья Прищепа, Кристина Стуй.
Читайте также: День флага: самые интересные факты об украинском флаге
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Рамэл Карри - MVP регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ4 апреля 2011 , 20:43
"Атаманы" одержали третью победу из трех возможных14 декабря 2013 , 15:05
Ультрас БАТЭ накажут за поддержку Евромайдана. ФОТО2 февраля 2014 , 21:08
"Легия" потеряла сразу трех основных футболистов на матч с "Металлистом"21 октября 2014 , 16:07