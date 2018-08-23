День флага: как выдающиеся украинские спортсмены поздравили Украину

23 августа Украина празднует День национального флага. С праздником соотечественников через соцсети поздравили выдающиеся спортсмены.

Так, посты в Instagram на данную тематику уже выложили Жан Беленюк, Олег Верняев, Ольга Харлан, Юлия Левченко, Ольга Ляхова, Наталья Прищепа, Кристина Стуй.

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З днем прапору, Україна:) Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 23 Авг 2018 в 4:02 PDT

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