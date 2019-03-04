День из жизни украинского бойца неподалеку от Горловки: репортаж военкора 24 канала

На фронте неподалеку от оккупированной Горловки – неспокойно. Военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко убедился в этом, проведя день вместе с украинскими защитниками.

Обстрелы начинаются вечером

Военнослужащий ВСУ "Испанец", который стоит неподалеку от Горловки, рассказал, из чего ежедневно обстреливают позиции его подразделения.

Читайте также: Оккупанты убили 20-летнего украинского военного на Донбассе

"Бывают обстрелы из миномета вечером. В общем, обстрелы начинаются с 4-5 вечера. Днем простреливают единичными. Бывает СПГ прилетает к нам. 80-ки работают, пока по крайним позициям", – сказал журналисту 24 канала военнослужащий.



Боец "Испанец"

Снайперы

Отдельная тема – снайперы. Ребята говорят: работают не шахтеры из стандартных армейских, а профи – с более мощных 12,7-миллиметровых винтовок с хорошей оптикой. Но это не мешает убрать снайпера классическими методом.

Лучший способ борьбы со снайперами у нас – это АГС. Почему? Почему АГС? Потому что если он лежит в голом поле, то нет ничего лучше автоматического гранатомета. Если ты бросаешь штучек 5, то площадь поражения значительно возрастает. Стрелковое вооружение нецелесообразно использовать в данном случае. А так шансы значительно увеличиваются,

– отметил военнослужащий ВСУ "Ангел".

Возвращаясь с позиций

Возвращаясь с позиций, военкор 24 канала показал и другие реалии фронта.





Повар "Славик"

Повар "Славик" на сразу нескольких комфорках обеспечивает собратьям теплый обед и соответственно – воодушевление в бою. Говорит: пытается максимально разнообразить меню.

Конечно! Сегодня суп, завтра борщ, послезавтра еще что-то! Если бы, меняем! На праздники – оливье, шуба – как праздничный стол дома, так и мы готовим. По-украински!

– поделился с журналистом военнослужащий ВСУ "Славик".

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили враждебную позицию боевиков на Донбассе: яркое фото

По-украински и воюют – регулярные потери в российско-террористических рядах тому лучшие показания.