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      День из жизни украинского бойца неподалеку от Горловки: репортаж военкора 24 канала

      28 Читати новину українською

      На фронте неподалеку от оккупированной Горловки – неспокойно. Военный корреспондент 24 канала Алексей Годзенко убедился в этом, проведя день вместе с украинскими защитниками.

      Обстрелы начинаются вечером

      Военнослужащий ВСУ "Испанец", который стоит неподалеку от Горловки, рассказал, из чего ежедневно обстреливают позиции его подразделения.

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      "Бывают обстрелы из миномета вечером. В общем, обстрелы начинаются с 4-5 вечера. Днем простреливают единичными. Бывает СПГ прилетает к нам. 80-ки работают, пока по крайним позициям", – сказал журналисту 24 канала военнослужащий.

      війна на донбасі
      Боец "Испанец"

      Снайперы

      Отдельная тема – снайперы. Ребята говорят: работают не шахтеры из стандартных армейских, а профи – с более мощных 12,7-миллиметровых винтовок с хорошей оптикой. Но это не мешает убрать снайпера классическими методом.

      Лучший способ борьбы со снайперами у нас – это АГС. Почему? Почему АГС? Потому что если он лежит в голом поле, то нет ничего лучше автоматического гранатомета. Если ты бросаешь штучек 5, то площадь поражения значительно возрастает. Стрелковое вооружение нецелесообразно использовать в данном случае. А так шансы значительно увеличиваются,
      – отметил военнослужащий ВСУ "Ангел".

      Возвращаясь с позиций

      Возвращаясь с позиций, военкор 24 канала показал и другие реалии фронта.


      війна на донбасі
      Повар "Славик"

      Повар "Славик" на сразу нескольких комфорках обеспечивает собратьям теплый обед и соответственно – воодушевление в бою. Говорит: пытается максимально разнообразить меню.

      Конечно! Сегодня суп, завтра борщ, послезавтра еще что-то! Если бы, меняем! На праздники – оливье, шуба – как праздничный стол дома, так и мы готовим. По-украински!
      – поделился с журналистом военнослужащий ВСУ "Славик".

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      По-украински и воюют – регулярные потери в российско-террористических рядах тому лучшие показания.

      blog_ava
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      4 марта
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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Горловка
      Источник: 24 канал
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