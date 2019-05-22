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      День кельнера во Львове: как директора кафе, повара и радиоведущие работали официантами

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      Во Львове отметили День кельнера или официанта. По традиции, в этот день официанты имеют выходной, а заказы у клиентов принимают сами руководители учреждений. Кроме этого, фартуки официанта надевают и люди других профессий – в этом году были и дизайнеры, и повара, и радиоведущие.

      Они волновались перед каждым заказом, так как сегодня впервые стали официантами. Двое львовских радиоведущих на несколько часов решили сменить профессию.

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      Наравне со всеми официантами журналисты 24 канала Диана и Назар принимали заказы, разносили еду, убирали тарелки и полировали витрины. Не прошло и часа, как новички признали – несмотря на щедрые чаевые, работа официанта нелегкая и имеет очень много тонкостей.

      Львівські радіоведучі приміряли на собі роль офіціантів
      Львовские ведущие попробовали себя в роли официантов

      А в одном из львовских кафе всем официантам по случаю праздника сделали подарок – выходной. Зато вместо кельнеров здесь сегодня работали директор, пиар-менеджер, дизайнер, администратор и повар. Однако первые посетители кафе остались довольны сервисом.

      Директорка кафе теж обслуговувала людей
      Директор кафе тоже обслуживала людей

      Такой эксперимент сегодня прошел в десятках заведений Львова, так как это уже – традиция. День Кельнера в городе отмечают 11 лет подряд. Львовяне же признаются, что не против поделиться таким праздником и с другими городами Украины.

      Что известно о дне кельнера? Празднование Дня кельнера проводится с 2009 года. Отметим, что этот праздник не имеет аналогов в мире. Традиционно в этот день официантам дают выходные, зато вместо них надевают фартук известные люди, чтобы поработать в одном из ресторанов или кафе.

      Во Львове кельнеров ждут торжественное празднование и стилизованная вечеринка. Также в этом году изюминкой празднования будет лотерея с подарками для кельнеров от львовских рестораторов, товаропроизводителей, театральных и художественных заведений.

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      Теги: Новости культуры Новости Украины Новости Львова Работа Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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