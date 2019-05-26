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      День Киева: как проходил традиционный "Пробег под каштанами"

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      День города Киева, который растянулся на несколько дней. Столица продолжает праздновать – фестивали, ярмарки, концерты и традиционный "Пробег под каштанами". На этот раз в нем согласились принять участие более 10 тысяч человек. Акция благотворительная, ведь ее участники помогают детям с пороками сердца своими пожертвованиями ради участия.

      Первые забеги, которые были рассчитаны для детей до двух лет, начались в девять утра. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      Потом была серия забегов для детей разных возрастных категорий: до четырех, до восьми и до 15 лет. Имели право участвовать не только дети, но и родители. Фактически забег был не на скорость и выносливость, а на семейную поддержку.

      Папа будет бежать одну дистанцию, а я бегу с ребенком другую. Она еще маленькая, поэтому, к сожалению, сама бежать она не может. Мы серьезно подходили к этому событию. Подбирали форму, осторожно наклеивали наклейку,
      – рассказала киевлянка Оксана.

      Затем состоялся "Забег Мужественных", где преодолевали дистанцию люди на колясках и костылях. Они также имели выбор: их могли поддерживать родные или преодолевали дистанцию самостоятельно.

      Забіг
      "Забег Мужественных"

      В этом году было два новых забеги. Первый был вслепую и рассчитан на преодоление дистанции парой. Одному человеку завязывали глаза, а рядом бежал напарник, который держал за руку. Это было сделано для того, чтобы люди почувствовали, как это не видя передвигаться по городу.

      Дистанция была короткая – 100 метров, однако ее целью было передать ощущения, а также собрать средства, которые будут переданы на лечение зрения детей.

      Забіг наосліп
      Парный забег вслепую

      Еще один новый забег с собаками. Полученные от него средства будут переданы в фонд, который занимается поддержкой бездомных животных.

      Смотрите больше фото с "Пробега под каштанами":

       

       

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      Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Новости Киева
      Источник: 24 канал
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