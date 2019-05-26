День Киева: Зеленский и политики поздравили столицу Украины

Киев сегодня, 26 мая, празднует День города. Столице Украины исполняется 1537 лет. Ко дню рождения города для киевлян и гостей города готовят множество развлекательных мероприятий и интересных событий. К поздравлениям Киева с праздником присоединился президент Владимир Зеленский и украинские политики.

День Киева ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая. Во время празднования проходят традиционные соревнования по велоспорту и спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами".

Читайте также: День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий

Президент Украины Владимир Зеленский поздравляя Киев и киевлян с Днем города рассказал, что переехал в столицу еще в 2003 году. Тогда он на себе почувствовал, что город имеет особые отношения с теми, кто приехал его покорять.

Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Требуется мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным,

– подчеркнул глава государства.

Также гарант рассказал о чертах, которые делают Киев Киевом: запах цветущих лип и шаурмы у метро, субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы, вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения".

Поздравление президент подытожил словами "Киев, я люблю тебя! Kyiv, I love you!".

К поздравлениям столице присоединился и премьер-министр Владимир Гройсман и правительство.

"Я не коренной киевлянин, но этот величественный город в моем сердце. София Киевская и Михайловский монастырь, Подол и Владимирская горка, Майдан Независимости и Крещатик... Каждый раз, когда я вижу памятные места столицы, испытываю восхищение этой красотой. С днем рождения, Киев, город с большой душой", – написал глава Кабмина.

От имени правительства Гройсман пожелал Киеву дальнейшего роста в русле прогрессивных европейских и мировых тенденций, благосостояния, процветания, уюта и красоты.

Киевлян с праздником поздравил и пятый президент Петр Порошенко. Он опубликовал живописное видео украинской столицы с высоты птичьего полета.

Київ - це кохання з першого погляду



Вітаю киян з Днем міста! pic.twitter.com/lcdnKwXsrz — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 травня 2019 р.

Также к поздравлениям Киева с Днем города присоединились и другие украинские политики.