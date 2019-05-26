11:38
26 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      День Киева: Зеленский и политики поздравили столицу Украины

      80 Читати новину українською
      Украинские политики поздравили Киев с Днем города
      Украинские политики поздравили Киев с Днем города / traveladventuregurus.com

      Киев сегодня, 26 мая, празднует День города. Столице Украины исполняется 1537 лет. Ко дню рождения города для киевлян и гостей города готовят множество развлекательных мероприятий и интересных событий. К поздравлениям Киева с праздником присоединился президент Владимир Зеленский и украинские политики.

      День Киева ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая. Во время празднования проходят традиционные соревнования по велоспорту и спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами".

      Читайте также: День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий

      Президент Украины Владимир Зеленский поздравляя Киев и киевлян с Днем города рассказал, что переехал в столицу еще в 2003 году. Тогда он на себе почувствовал, что город имеет особые отношения с теми, кто приехал его покорять.

      Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Требуется мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным,
      – подчеркнул глава государства.

      Также гарант рассказал о чертах, которые делают Киев Киевом: запах цветущих лип и шаурмы у метро, субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы, вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения".

      Поздравление президент подытожил словами "Киев, я люблю тебя! Kyiv, I love you!".

      К поздравлениям столице присоединился и премьер-министр Владимир Гройсман и правительство.

      "Я не коренной киевлянин, но этот величественный город в моем сердце. София Киевская и Михайловский монастырь, Подол и Владимирская горка, Майдан Независимости и Крещатик... Каждый раз, когда я вижу памятные места столицы, испытываю восхищение этой красотой. С днем рождения, Киев, город с большой душой", – написал глава Кабмина.

      От имени правительства Гройсман пожелал Киеву дальнейшего роста в русле прогрессивных европейских и мировых тенденций, благосостояния, процветания, уюта и красоты.

      Киевлян с праздником поздравил и пятый президент Петр Порошенко. Он опубликовал живописное видео украинской столицы с высоты птичьего полета.

      Также к поздравлениям Киева с Днем города присоединились и другие украинские политики.

       

       

       

      blog_ava
      Известны имена военных ВСУ, которых боевики захватили в плен на Донбассе: перечень
      сегодня
      463
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Киева Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      сегодня , 11:05 Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      682
      День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
      сегодня , 09:37 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
      13507
      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      сегодня , 08:40 Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      Олексій Чибісов 1695
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      25 мая , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 889
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      25 мая , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 3195
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук