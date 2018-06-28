День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках

28 июня в Украине отмечают День Конституции, который является государственным праздником. Именно в этот день в 1996 году был принят Основной Закон Украины. Несмотря на то, что с того времени в документ было внесено несколько изменений, дата праздника осталась прежней. 24 канал собрал для вас самые яркие поздравления, которые можно отправить своим родным и близким.

Заметим, что День Конституции является не только государственным праздником, а и выходным, поэтому в этом году украинцы будут отдыхать аж 4 дня.

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Следовательно, есть прекрасная возможность поздравить своих родных, близких и коллег с этим великим праздником. А мы вам в этом поможем.

Поздравление с Днем Конституции в стихах и прозе:

Живуть у нас щасливі й вільні люди,

Права однакові у всіх і всюди.

І що б там не казали вороги –

Колись такою Україна буде!

З Днем Конституції України!

От всего сердца желаю крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в безоблачном конституционном будущем нашего общего государства. Строим вместе демократическое гражданское общество. Слава Украине!

Уважаемые земляки!

В 1996 году Верховная Рада Украины, выражая суверенную волю граждан нашего государства и опираясь на многовековую историю создания украинского государства, на мировой опыт, приняла Основной Закон Украины — Конституцию, которая стала реальной и действенной основой построения независимого демократического государства как полноправного участника мирового сообщества. Конституция вошла в общественную жизнь как главный оберег государственности и демократии, гарант независимости и соборности Украины. Ее наивысшая юридическая сила, верховенство права, политическое, экономическое и идеологическое многообразие — фундаментальные принципы, на которых основывается настоящее и выстраивается будущее украинского народа. Пусть мир и взаимопонимание способствуют дальнейшему развитию нашей государственности, становлению достатка в каждой семье.

С праздником вас, дорогие земляки!

Я — українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я — українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, —

Синів і дочок, гідних України.

Я — українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я — українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я — українець. Був ним, є, і буду!

Пусть демократические принципы, которые были закреплены этим чрезвычайно важным документом, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности наполнит сердце каждого гражданина нашего государства. Давайте надеяться на лучшее будущее и вместе создавать новое европейское государство. С праздником Вас!

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Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю Вас с выдающимся государственным праздником – Днем Конституции Украины. Принятие Основного Закона ознаменовало фундаментальное закрепление нашей независимости, навеки высекло волю украинского народа жить в собственном суверенном, соборном государстве. Конституция настаивает на абсолютной ценности человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности. Основной Закон является определяющим фактором обеспечения государственного суверенитета Украины, консолидации общества, создания условий для самореализации личности.

С праздником Вас, дорогие друзья! С Днем Конституции Украины!

Сьогодні – свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу, у горах, на заході і сході, Т

ріпоче волі вітер жовтосиніми лиш прапорами.



Сьогодні – свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли та тишкома писали.



Сьогодні – свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова та права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

Этот день навсегда вошел в новейшую историю нашего общества, а потому нам с Вами остается только надеяться, что все задекларированные Конституцией права и свободы постепенно будут нормой жизни граждан Украины. Демократическое развитие никогда не было легким, поэтому наберемся терпения и веры в то, что следующие поколения украинцев будут жить в совсем другой стране, которую с гордостью можно будет назвать конституционно развитым и правовым европейским государством.

Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного та щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили Основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии.

Примите искренние поздравления с Днем Конституции Украины! Желаем вам счастья, добра и согласия, понимания и сплоченности, через которые пролегает путь к новой жизни, к лучшему грядущему. Пусть неисчерпаемым будет источник веры, надежды и любви!

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.



На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація – нова та вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас! Вітаю!

С Днем Конституции! Незыблемость закона и равенство всех перед ним — главное для построения страны, где каждый будет чувствовать себя свободно и защищено.

День основного закона Украины — праздник для каждого гражданина нашей страны. Для каждого, кто уважает наше государство, его правовые основы, само слово "Конституция" – это не пустой звук. И в этот замечательный день стоит поздравить каждого, кто не чужд истории и культуре отечества, ведь Конституция — гарантия всех наших прав и свобод, всего, что у нас есть. С праздником!

Уважаемые украинцы! День Конституции Украины — это праздник государственной важности. Это наш общий праздник! Поздравляем всех наших соотечественников с этим знаменательным днем и желаем всех благ, а главное, чтобы Основной Закон нашей страны соблюдался неукоснительно, и каждый украинский гражданин был уверен в своем будущем. С праздником!

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Тот, кто не понимает, скажет: "Что здесь отмечать? Официальный праздник!" На самом деле Конституция — паспорт страны. Только зрелое государство может позволить себе принять Основной Закон. Закон дает нам возможность счастливо жить в нашей любимой Украине. С Днем Конституции!

У День Конституції хочу Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

С Днем Конституции Украины! Годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Почтим же этот праздник сегодня, ведь Конституция была написана украинцами для украинцев. Пусть пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Конституции Украины! Мировой опыт свидетельствует, что наиболее успешно развивается та общественная система, в которой наиболее полно раскрывается творческий потенциал человека. Именно свободная и ответственная личность является главной движущей силой современной цивилизации, творцом всех составляющих общественных отношений – политических, экономических, социальных, правовых, этнических, конфессиональных, научных, культурных. Конституция Украины 1996 года дала толчок для продуктивного развития всех отраслей национального законодательства и сфер общественной жизни.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и творческого вдохновения, благосостояния и уюта в ваших семьях, мудрости и дальновидности, высоких достижений, успехов в труде и новых свершений ради реализации принципов Основного Закона нашей Отчизны – народовластия, гуманизма и законности. С праздником вас, дорогие друзья!