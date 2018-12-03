День людей с инвалидностью: с какими испытаниями они сталкиваются в Украине

3 декабря во всем мире отмечают День людей с инвалидностью. В Украине проживает почти три миллиона таких граждан. И их число увеличивается.

Речь не только о военных, которые получают травмы на Востоке, но и о взрослых и детях, которые травмируются, например, на скользких тротуарах городов.

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Дорогостоящее лечение и потеря работы далеко не все, с чем сталкиваются люди. Ежедневная дискриминация в общественном транспорте, на улицах города, в кафе, кинотеатрах и даже музеях.

Инфраструктура должна строиться беспрепятственно вообще. Если высоких порогов и ступеней не избежать, то должны быть лифты и пандусы. Это облегчит жизнь людям в коляске, велосипедистам, родителям с колясками. Неожиданно наша прогулка прерывается.

В музее Тараса Шевченко на Форуме инклюзивности, предприниматель Юрий Филюк рассказал, как через 5 лет ресторанного бизнеса впервые задумался над устранением барьеров для маломобильных людей.

Ко мне подошли люди маломобильные и спросили: А почему у тебя вход в ресторан через такую ​​ступеньку, неужели нельзя было сделать пандус. И я впервые об этом задумался, хотя считал, что я человек сознательный,

– сказал основатель платформы "Теплый город" Юрий Филюк.

Вскоре предприниматель открыл первый ресторан, который отвечал всем требованиям инклюзивности. А это не только широкие двери без порогов, но и столики для людей в колясках, меню и интернет страницы заведений с доступным для людей с недостатками зрения шрифтом. И, конечно, специально подготовленный персонал. И таких сознательных предпринимателей в различных сферах услуг становится все больше.

Люди, во-первых, с этим никогда не сталкивались, они не знают, что это реально проблема. Второе – это не представляется возможным, большие затраты,

– отметил руководитель сети ресторанов Vapiano в Украине Владимир Гавришевский.

А между прочим, предприниматели часто даже не знают, за какое время окупится пандус. Ведь привыкли к мысли, что люди с инвалидностью денег на отдых и развлечения не имеют. Хотя, возможно, не посещают их заведения не из-за финансовой несостоятельности, а именно из-за физических препятствий.

По оценкам Всемирного банка, инвалидность в мире составляет около 15% населения. Это более один миллиард человек. И почти 3 миллиона из них – это граждане Украины.

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80% из которых люди трудоспособного возраста, которые могут зарабатывать, платить налоги и расходовать средства в кино или кафе.