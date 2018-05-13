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День матери: ТОП 7 фильмов для мам и о мамах

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7 фильмов ко Дню матери
7 фильмов ко Дню матери / 24 Канал

Ко Дню матери предлагаем вашему вниманию подборку фильмов о материнстве, семейных ценностях и отношениях мамы и детей.

Где угодно, но не здесь / Anywhere but here

Адель Огаст (Сьюзен Сарандон) — яркая и веселая. Ей надоело жить в маленьком провинциальном городке. Вместе с 14-летней дочерью Энн (Натали Портман) Адель отправляется в Лос-Анджелес искать приключения.

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Зато Энн — реалистка и не летает в облаках, как ее мама.

Бесконечные споры и переезды и счастливый конец истории.

Русалки / Mermaids

Звездное трио — Шер, Вайнона Райдер и Кристина Риччи.

Миссис Флекс (Шер) — откровенная и сексуальная. Ее 15-летняя дочь Шарлотта (Райдер) полная противоположность матери. Девочка застенчивая, верующий и хочет стать монахиней.

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У Флекс есть еще 9-летняя дочь Кейт (Риччи), которая мечтает стать чемпионкой по плаванию и тренируется в ванне. Превратится ли эта безумная троица в нормальную семью?

Шальная пятница / Freaky Friday

Веселая комедия о том, что будет, если оказаться в чужой коже. В прямом смысле. А особенно, если это мама и дочь.

Героини ленты постоянно попадают в забавные ситуации. Но когда чары развеются, они поймут, какие же на самом деле сложные роли матери и девочки-подростка.

Детки в порядке / The Kids Are All Right

"Детки в порядке" — это непростая, трогательная и по-своему забавная история об американской семье. Это фильм о родителях и детях. Но есть одно но: родители детей обе женщины.

Ник и Джулс любят друг друга. они уже давно вместе. Как-то в один момент что-то пошло не так.

Я не знаю, как она это делает / I Do not Know How She Does It

Кейт успешная бизнес леди и заботливая мама. Но как ей это удается? Героиня разрывается между работой и семьей, но все успевает идеально ... Почти идеально.

Это фильм о том, чем женщина жертвует, чтобы быть хорошей во всем.

Мачеха / Stepmom

"Мачеха" с Джулией Робертс и Сьюзан Сарандон в главных ролях — это фильм, который заставляет ценить каждую минуту, прожитую с нашими близкими.

В ленте показаны ситуации непростых взаимоотношений между взрослыми, и еще более сложные отношения между взрослыми и детьми.

Ради детей две женщины превращаются из соперниц в союзников.

Мамма MIA! / Mamma Mia!

В молодости иметь Софи развлекалась на все 100 и брала от жизни все. Но когда она поняла, что беременна, то переехала в спокойное местечко, чтобы вырастить дочь.

Софи выросла послушной и любила, чтобы все было по правилам. Неудивительно, что девушка на свадьбу захотела, чтобы к алтарю ее повел родной отец.

Чтобы осуществить свою мечту, она втайне от матери отсылает письма, трем поклонникам, которые были у мамы в период, когда та забеременела. И неожиданно все трое откликнулись. Что из этого получилось — смотрите в мюзикле "Мамма MIA!".

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24 Канал поздравляет всех с Днем матери!п

Автор: Олена Левчук
Теги: LifeStyle Новости Украины День матери Майские праздники Кино Публикации Статьи Натали Портман
Источник: 24 Канал
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