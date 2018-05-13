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День матери: история праздника

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День матери в Украине
День матери в Украине / 24 Канал

День матери в Украине в 2018 году приходится на 13 мая. Не забудьте поздравить своих мам этого года. Сайт "24" предлагает узнать немного больше об этом празднике.

Как с большинством подобных праздников, начиналось все несколько прозаичнее. Это уже позже День матери вступил в нежных и женственных очертаний.

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День матери: как все начиналось?

Официальная история этого праздника берет свое начало еще в далеком 1914 году в США. С того времени в Америке отмечают День матери как государственный праздник.

Хотя в тех же Штатах впервые подумали о необходимости такого праздника еще в 1872 году. Тогда активистка Джулия Уорд захотела внедрить день, который символически объединял всех матерей в борьбе за мир. Она устраивала митинги и демонстрации, но государство так и не обратило внимания на ее действия.

После того уже в 1907 году, чтобы почтить собственную мать, которая умерла, продолжила доказывать государственным структурам необходимость этого праздника Анна Джарвис. Активистка чувствовала за собой вину, потому что недостаточно выражала свою любовь к матери. Правда, Анна пошла несколько другим путем: вместо акций протеста и демонстраций она писала частные письма всем чиновникам. Ее усилия закончились успехом, потому что в 1910 году в штате Вирджиния впервые официально отпраздновали День матери. Через четыре года Вудро Вильсон, президент США, ввел официальное празднование Дня матери во второе воскресенье мая по всей Америке.

Анна Джарвіс – одна з засновниць Дня матері у США

Анна Джарвис – одна из основательниц Дня матери в США

Если же мы погрузимся еще глубже в историю, то увидим, что на самом деле матерей почитают с глубокой древности. Например, в Древней Греции праздновали День почитания матери всех богов – Рее.

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А вот в Древнем Риме поклонялись богине Кибеле, заступнице матерей. У них праздник длился 3 дня в марте.

Богиня Стародавнього Риму – Кібела

Богиня Древнего Рима – Кибела

А вот в Британии, начиная с 17 века, отмечали целую неделю матерей. Она длилась на протяжении четвертой недели весеннего поста. Но подарки дарили только в один какой-то день в этот период. Кстати, с тех пор традиционно мамам британцы дарят тортик с 12-ю марципанами сверху.

Традиции празднования Дня матери в различных странах

Японцы пытались ввести подобный праздник еще в 1931 году. Тогда они связали День матери с днем рождения императрицы. Но дольше одного года традиция не продержалась. Сейчас они, как большинство стран мира, дарят матерям цветы во второе воскресенье мая.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно поют особую песню: "Las mañanitas". После чего устраивают праздничные обеды.

День матері у Мексиці

На День матери в Мексике мамам поют песню "Las mañanitas"

А вот в Австралии на официальном уровне не празднуют День матери. Но люди все равно почитают своих матерей, дарят им цветы и маленькие подарки.

В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется особое меню для мам.

День матері: меню

В ресторанах Австрии на День матери подают особое меню

Можно сказать, что в Турции День матери празднуют каждую пятницу. Хотя, на самом деле, все гораздо прозаичнее – когда женщина выходит замуж, то пятница становится тем днем, когда она может посетить свою семью.

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История Дня матери в Украине

Официально в Украине празднуют День матери с 1999 года, с того времени, как президент Кучма подписал соответствующий указ.

Но на самом деле, украинцы этот день праздновали и раньше. Например, украинская диаспора в Канаде еще в начале 20-го века (в 1928 году) начала поздравлять матерей. А на следующий год такая инициатива докатилась и до западной Украины. Во Львове во второе воскресенье мая организовывали специальные встречи матерей и концерты для них. Здесь этим занималась редактор еженедельника "Женская Судьба" Елена Киселевская. Позже, при содействии "Союза украинок" из Канады, повлияла на распространение этого праздника по всей территории западной Украины.

День матері: історія

Елена Киселевская пыталась ввести День матери на западе Украины

Потом при советской власти, праздник категорически запретили. Это продолжалось до 1999 года.

Кстати, стоит также отметить, что данный праздник еще во времена Киевской Руси и казаков тоже отмечался, но как религиозный – месяц Девы Марии. Оно и не удивительно, ведь мама дает жизнь, продолжает наш род. Конечно, матерей надо уважать и любить, а также благодарить их за бессонные ночи и нервы, которые они тратят на своих детей.

Не забудьте поздравить своих мам в этом году 13 мая!

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Автор: Анастасия Ковач-Петрушенко
Теги: LifeStyle Новости культуры День матери Майские праздники Публикации Статьи
Источник: 24 Канал
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